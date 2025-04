Pročelnik Hačko: "Novi poglavar će se birati prema onome što su zagovarali svi pape 20. stoljeća"

Tomislav Hačko, pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, se u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Barbarom Štrbac osvrnuo na pogreb pape Franje te komentirao stanje u Crkvi.

Subota je bila poseban dan za sve vjernike, kako ste ga vi doživjeli?

"Nije bio poseban samo za vjernike, nego i za cijeli svijet. I nekako je možda meni najemotivniji trenutak bilo pjevanje litanije svih svetih. Tu smo znali da postoji još koji trenutak da je papino tijelo među vjernicima, među stadom, i da onda odlazi na vječni počinak u baziliku svete Marije Velike."

Sada Crkvi slijedi jedno intenzivno razdoblje jer treba izabrati novoga papu.

"Slijede nam konklave. Još se ne zna točan datum. U svakom slučaju, ono što je propisano dokumentima Crkve je da one počinju između 15 i najviše 20 dana od smrti pape."

Kardinali su se već sastali nekoliko puta i preliminarno razgovarali. Kakav papa treba Crkvi?

"Dosad su se kardinali sastali četiri puta. Na ovim četvrtim kongregacijama bio je prisutan i naš kardinal Josip Bozanić. a sto se tiče samoga pape, uvijek je lijepo vidjeti da su sve pape različiti. Isto tako su svi pape i u kontinuitetu jer papa nije suveren, nije državnik, on je pastir. Svaki papa bira se po tome što je dobro za Crkvu u kojem trenutku i s obzirom na vrijeme u kojem živimo."

Što je to u ovom trenutku?

"Vidimo da svijet ide nekako prema materijalnom, stavlja naglasak na to, a vidimo da su svi pape 20. stoljeća upravo stavljali naglasak da nije važno ono sto čovjek posjeduje, što ima, nego da se njegovo bogatstvo krije u njemu samom. Naravno, da bi to otkrio, nije moguće bez onog našeg temeljnog događaja u koji vjerujemo – uskrsnuće Isusa Krista."

Je li u ovom trenutku Crkva dovoljno zanimljiva mladim? Žele li posvetiti život crkvi? Ima li dovoljno mladih koji žele posvetiti život Crkvi?

"Ima dovoljno mladih koji to žele i ono što me oduševilo na Trgu svetog Petra je da je bio velik broj mladih. Trebao se proglasiti svetim blaženi Carlo Acutis. To daje nadu Crkvi da ima budućnost."

Carlos Acutis se trebao proglasiti svetim, ali sada su sve velike odluke na čekanju. Što se događa u Vatikanu, u Crkvi u ovom trenutku, kada nema pape?

"O svim tekućim pitanjima odlučuje se na općim kongregacijama kardinala. Naravno svi prefekti dikasterija su dali svoje ostavke i čeka se što se tiče svih važnih pitanja pa i papinske službe čekaju novoga papu."

Trenutačno u geopolitičkoj situaciji nedostaje jedan snažan glas poput papinog. Mislite li da će se na konklavama brzo izabrati novi papa?

"Na ovo pitanje je teško ili gotovo nemoguće odgovoriti, ali kad gledamo posljednje konklave koje su bile, vidimo da su trajale tri do četiri dana. Također, nadamo se da će kardinali i ovoga puta brzo izabrati papu jer svijet nekako osjeća tu prazninu da nema svog pastira. Ne osjeća to samo Crkva, nego i svijet", kazao je Hačko.