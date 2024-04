VIDEO Oglasio se Mislav Kolakušić: "HDZ je zločinačka organizacija, a samo jedna opcija može donijeti promjene"

Mislav Kolakušić, koji je u Sabor ušao u koaliciji s Domovinskom pokretom, ali se od njega nakon izbora odvojio i jasno rekao da neće podržati HDZ, oglasio se na svojoj stranici na Facebooku.

"Mnoge od nas iznenadila je činjenica da ovako velika izlaznost građana na izbore nije rezultirala promjenom izbornih rezultata. Relativni pobjednik ponovo je HDZ, stranka korumpiranih ljudi, zločinačka pravomoćno osuđena za izvlačenje i pranje novca", rekao je.

Moguće je, dodao je, oformiti koaliciju s HDZ-om i nadati se promjeni.

"To smo već imali. Most je skoro dvije godine imao dva najvažnija resora, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa, i što se dogodilo? Apsolutno ništa. Niti jedan zakon nije promijenjen niti je itko uhićen. Ako vi kao manjinski partner idete stvarati vladu s HDZ-om, gdje su njihov premijer i glasačka mašinerija, ne može doći ni do kakve promjene", ustvrdio je.

Važno je, nastavio je, da koalicija iz koje dolazi premijer ima veliku potporu u Saboru.

"Nije isto ako ističete kandidata za premijera kada imate 7-8 posto potpore ili kada imate 40-45 saborskih zastupnika. U toj je situaciji realno da ta osoba preuzme vlast i krene u sasvim novom smjeru", rekao je.

Ustvrdio je da u svakom demokratskom sustavu uvijek odlučuje samo jedna osoba.

"Ako nemate premijera, možete dobiti i 15 ministarstava, ali vi nećete odlučivati ni o čemu i promjene nisu moguće. Vi ste i dalje u vladi s 10, 12 ili 13 saborskih zastupnika i ništa što je važno neće se izglasati", smatra Kolakušić.

"Samo suverenistička opcija čiji će kandidat biti premijer može donijeti promjene. Opcija u kojoj se netko s 10 ili 15 mandatu priključuje HDZ-u ili SDP-u ne može donijeti nikakve promjene, a sve je to i prevara birača. Zbog toga je jedino ispravno izaći na nove izbore s velikom suverenističkom opcijom i jasno izraženim kandidatom za premijera pa tražiti da građani daju povjerenje toj opciji i jasno istaknuti s kim će ta opcija nakon izbora koalirati ako sama ne bude mogla vladati", zaključio je.