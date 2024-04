VIDEO Pogledajte kako su se donedavno "častili" Plenković i DP, a sad dogovaraju koaliciju: ""To su kvarni ljudi, zli! S njima nećemo imati posla"

Ne tako davno ni HDZ ni Domovinski pokret nisu bili blagonakloni jedni prema drugima u svojim izjavama, ali je u nedjelju predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao da je nakon izbora ipak uslijedilo smirivanje retorike. Prije njih, međutim, jedni za druge nisu imali lijepe riječi. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus.

"To su kvarni ljudi, zli! Zli ljudi s kojima nećemo imati posla. Nema nikakve dileme. Nemojte biti zavarani da su to desni, naši Nisu. Oni su srušili Kolindu, sutra će srušiti nas", rekao je Plenković o DP-u.

"Andrej Plenković je jedna groznija kopija Ive Sanadera. Za ime Andreja Plenkovića se uopće ne želim vezati. Niti osobno niti kao Domovinski pokret", ustvrdio je predsjednik DP-a Ivan Penava.

"Vrlo dobro znam da HDZ ima nepogrešiv instinkt za obračun sa svojim liderima kad za to dođe trenutak. Ovo više nije sadašnjost, ovo je prošlost, igre prijestolja su počele, pripreme za postplenkovićevsko doba su krenule", dodao je.

Unatoč salvama uvreda, sada ipak sjedaju za stol. Pod kojim uvjetima još se ne zna, no Penava je više puta istaknuo s kim ne želi.

"Jasno smo rekli da u ni jednoj varijanti to ne može biti SDSS, ne može biti stranka Možemo!, a ovo drugo sve ćemo vidjeti", objasnio je.

I druge su stranke govorile da neće podržati HDZ, a predsjednik SDP-a Peđa Grbin je u listopadu prošle godine u Dnevniku Nove TV najavio da će, ako ne postane premijer, dati ostavku na čelo stranke.

"To je normalno to, je legitimno i to je nešto čime bi se trebali voditi političari u Hrvatskoj, a mnogi se u svijetu vode time. Jedna najnormalnija stvar", rekao je.

Tko će ostati dosljedan a tko ne, vidjet ćemo vrlo brzo.

