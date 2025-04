Slučajevi femicida pune stupce crne kronike: "Ove žrtve su iz posebno ranjive skupine"

U subotu su dvije žene ubili bliski članovi obitelji: nakon što je 81-godišnji muškarac u obiteljskoj kući na području Benkovca ubio 83-godišnjakinju pa sebe, još jedan stravičan slučaj potresao je zagrebačku Dubravu.

"Izbio je verbalni, a potom i fizički sukob između dvoje članova obitelji starosti 76 i 77 godina, nakon čega je 77-godišnjak tupim predmetom usmrtio 76-godišnjakinju koja je na mjestu događaja preminula", izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Zbog svega su reagirale i ženske udruge, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

"Žrtve starije životne dobi su posebno ranjiva skupina jer su one često ovisne o ljudima s kojima žive, koji su često nasilnici. Femicid se uvijek može spriječiti jer nikada ne dolazi iz vedra neba. To su ljudi koji su uvijek i prije toga bili. Kada bismo imali sustav u koji bi žrtve imale povjerenja, onda bismo imali puno manje femicida", napomenula je Ana Pecotić iz inicijative "Spasi me".