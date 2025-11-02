Težaci ogorčeni, tvrde da ih gradska vlast tjera s njihovih polja! "Nad privatnim vlasnicima zemlje se vrši teror"

S južnih padina splitskog Marijana ekipi rubrike Poziv javili su se težaci koji tvrde da će uskoro, ako se nešto ne promijeni, do svojih poljoprivrednih površina moći isključivo helikopterom.

Tvrde da im je prethodna gradska vlast, postavljanjem zaštitnih odbojnika, zakomplicirala pristup do polja pa umjesto automobilom, kažu da će uskoro u polje opet na magarcima.

"Počelo se na privatne vlasnike vršiti određena vrsta terora. Zamislite da ste vlasnik poljoprivrednog zemljišta generacijama i da odjednom dođe netko i kaže da to želi zaštititi, saditi šumu tamo gdje šuma nikad nije ni bila", ispričala je Maja Jukić.

Unutar zaštićenog prostora park šume Marjan nalazi se oko 500 privatnih, poljoprivrednih parcela, oko kojih njihovi vlasnici već godinama vode borbu. Već na prvi pogled jasno je vidljivo da prostor koji se pokušao proglasiti šumom u stvarnosti - nije šuma.

"Oni smetaju svojim izvjesnim određenim radnjama koje bi oni htjeli raditi, zapravo zaštiti okoliša. Ovo je drugi grad po veličini Hrvatske. Po meni nije normalno da postoji u praktički centru Splita, na jednom Marjanu poljoprivredni aspekt", poručio je Marko Pejnović, ravnatelj Park šume Marjan.

87-godišnji poljoprivrednik Damir Marasović naglašava, vlasništvo zemljišta bi trebalo govoriti za sebe.



"Naše parcele nisu naše, prema njima. Njih treba otvoriti, sve ograde koje su u privatnom vlasništvu ne bi trebale postojati. Na ovom prostoru imate vlasnika koji tu žive odavno, imaju svoje kućice, kuće, stambene kuće u kojima žive", rekao je.

"To što ste privatni vlasnik zemljišta, ne znači da imate slobodu djelovanja na svom zemljištu, a pogotovo ne u jednom zaštićenom dijelu prirode. Hrvatska ima dosta drugih područja i čak u blizini Splita gdje je poljoprivreda moguća, gdje ima zemlje i gdje se ljudi mogu baviti poljoprivredom", nadodao je Pejanović.

Postoji li rješenje?

Pozivu se odazvao gradonačelnik Splita Tomislav Šuta s kojim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

"Istaknuo bih dvije činjenice. Na tom području, po meni, treba biti poljoprivredno zemljište i treba omogućiti poljoprivredu, ali ono što se sigurno ne smije omogućiti je bilo kakva novogradnja. Svakome tko ima vlasništvo nad nekom zemljom se mora omogućiti pravo pristupa, to je Ustavom zagarantirano, tako da ne vidim razloga da se bilo kome zabranjuje", poručio je Šuta.

Kako kaže, postoje načini kako omogućiti pristup vlasnicima zemlje u zaštićenom području, a to su vinjete. Smatra kako će se vrlo brzo izdati i točno rješenje.

Osvnuo se i na ravnatelja par šume Marjan. "Svi znamo što se u proteklo vrijeme događalo tamo, da je bio stanoviti nered ljudi koji su upravljali, a i odnosi su općenito bili jako narušeni u samoj ustanovi, a isto tako i sa samim građanima. Ravnatelj je razriješen i imamo sada novog v.d. ravnatelja. On je imao svoju priliku, trebamo se okrenuti budućnosti", poručio je.

Rekao je da je u tijeku prometni elaborat, a naglasio je da se posebna pozornost treba obratiti na bioraznolikost.

"Poljoprivreda se njima mora omogućiti, desetljećima je bila na tom mjestu i tako treba ostati", zaključio je.

