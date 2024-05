Vrtoglave slovenske kazne ostavile traga u Savudriji: Vlast traži rješenje, a ribari prestaju vjerovati u diplomaciju

More i brodovi jedini su izvori prihoda za mnoge savudrijske ribare, a njima je u ribolov otišao reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić. Dok rade ih čuva hrvatska policija, a slovenska im piše kazne.

"Dobivamo oko 100.000 eura na godinu u kaznama. Svaki izlazak vam je oko 500-600 eura kazna pa vi računajte", istaknuo je školjkar Vladimir Bašić.

Dok je na uzgajalištu dagnji kretao posao, na drugom djelu Savudrije započinjala je policijska akcija – slovenski patrolni brod ondje je prišao Mihaelovom.

"Upozoravam vas: prestanite s aktivnostima i napustite slovensko more", rekao je policajac putem zvučnika.

Sve se odvilo prema već dobro poznatom scenariju.

"Poslikat će nas, popisat će nas. Mi ćemo sada dobiti kazne od ribarske policije i veterinarske inspekcije za zabranjen izlov ribe u njihovim vodama", rekao je Mihael.

Ljudi odustaju od ribolova

Ovakvo postupanje slovenske policije traje već sedam godina i ostavilo je traga.

"Ljudi se odriču mora. Broj ribarskih obrta aktivni u savudrijsku luku od 2017. godine se umanjio za otprilike 30 posto", napomenuo je ribar Danilo Latin.

Pomorska policija Koper tijekom 2023. godine utvrdila je 222 prekršaja hrvatskih ribara zbog neovlaštenog ulaska u Republiku Sloveniju, a ove godine zabilježena su 53 ilegalna ulaska.

Problema ima i s druge strane uvale. Silvano ima preko milijun eura kazni koje mu je napisala Hrvatska policija, ali on problem vidi u svojoj državi.

"Ne vjerujem državi Sloveniji i svima koji je zastupaju. Ja ne znam gdje su išli u škole, gdje su dobili te pravničke diplome. To što se dogodilo je katastrofa", ustvrdio je.

Sve kazne idu pravnicima

Hrvatska policija ne dopušta susjednoj da se približi ribarima.

"Naši dolaze i zapisuju njima kaznu pošto su oni ušli u hrvatske teritorijalne vode. Svatko si izmijeni svoju kaznu i odlaze kući", ispričao je Bašić.

Nakon par dana svi očekuju poštara.

"Ni po dogovoru s Vladom RH te kazne preko MUP-a proslijedimo pravniku koji nas zastupa ispred slovenskih sudova", objasnio je Latin.

U cehu istarskih ribara rješenje problema za sada ne vide.

"Sve to meni liči na nešto što se ne može riješiti diplomatskim putem. Politika ne zna kako to riješiti i to je to. Dokle će to ići, čemu to vodi – to se ne zna", zaključio je Željko Majdenić.

Državna tajnica o problemu ribara

O problemima savudrijskih ribara je s Andrejom Metelko-Zgombić, državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova, razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

"Vlada čini sve da bi ribarima, uzimajući u obzir sve objektivne okolnosti, omogućila ribarenje u ribolovnom moru Republike Hrvatske koje se proteže do sredine uvale. Hrvatska je u nekoliko navrata pokušala dogovoriti nekakav privremeni režim mirno ribarenje usprkos spora oko granice. Međutim, zasad nismo naišli na razumijevanja", rekla je.

"Pokušava se ustrajno sa svim slovenskim vladama pa tako i s ovom. Međutim, ne uspijevamo dobiti pravog partnera sa slovenske strane", dodala je.

Mikić je državnu tajnicu upitao i mogu li hrvatski ribari otići u Sloveniju bez straha s obzirom da su dobili ogromne novčane kazne.

"Savjetovala bi im da slobodno prelaze na slovensku stranu. Nema nikakve opasnosti i ni jedna država nije krenula u nekakve ovrhe i to bi zaista bio bitan korak prema dodatnom pogoršanju naših odnosa, što zaista nije nikome u interesu", odgovorila je.

"Vlada plaća odvjetnike hrvatskim ribarima i zasad ne trpe nikakvu financijsku štetu, a tako će biti i ubuduće", ustvrdila je Metelko-Zgombić.

Da se samo Hrvatsku pita, dodala je, ovo bi pitanje već bilo riješeno.

"Mi od 2005. godine – kada je bio na snazi privremeni režim koji je i hrvatskim i slovenskim ribarima omogućavao ribarenje, a onda ga je Slovenija otkazala – imamo zajedničku deklaraciju o izbjegavanju incidenata. Mislim da bismo se svi trebali vratiti toj deklaraciji i ne kažnjavati ribare, a Hrvatska i Slovenija bi svoja pitanja trebala riješiti bilateralno, a ne preko leđa ribara", zaključila je.

