Poziv Domagoja Mikića rješio im je velik problem: "Svi smo jako zadovoljni i sretni, pogotovo moje dijete"

Evo što danas kažu ljudi iz Samobora koji su Pozivu Domagoja Mikića dojavili priču.

"Nakon Poziva konačno su se ubrzali radovi i završena je ova dug agonija. Nekih 15 mjeseci je bilo zatvoren promet kroz ovu cestu prometnu žilu kucavicu", kaže Željko iz Ruda.

Samoborka Kristina potvrđuje - svi su zadovoljni.

"Napokon možemo doći do svoje kuće, svi smo jako zadovoljni i sretni, pogotovo moje dijete, ne mora više hodati do grada, do auta, do terapije", kaže.

Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot sugrađanima se ispričala.

"Bilo je ovo teško za funkcioniranje naših stanovnika i ovom prilikom se još jednom ispričavam na tome što im je kvaliteta života trpila", poručila je Škrobot.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.