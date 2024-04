Luka je ilegalno izgrađena, institucije sve znaju, a investitor napao ekipu Dnevnika Nove TV pa joj ponudio brod: "Sram vas bilo! Kakvi ste vi ljudi?"

"Sve je počelo s lockdownom. Dovezli su bagere, strojeve i počeli graditi. Pretežito rade pred vikend i tijekom vikenda – petak, subota, nedjelja – kad znaju da im inspektori neće doći", pod uvjetom anonimnosti za rubriku Poziv Dnevnika Nove TV ispričala je osoba upoznata s ilegalnom gradnje lučice u Suhom Potoku.

Ako se pogledao arhiva Geoportala, jasno se može vidjeti kako se mul pretvorio u lučicu. Jedino logično pitanje je: Gdje su institucije?

"Ljudi su prijavljivali i bili protiv toga. Institucije sve znaju, samo ništa ne poduzimaju. Zna se tko radi, samo svi šute i nitko ništa ne govori", ustvrdio je anonimni sugovornik.

Splitsko dalmatinski dožupan upoznat sa cijelom situacijom.

"Nažalost smo utvrdili da ta lučica nije legalna, nije zacrtana u prostorni plan, nema adekvatne akte za gradnju. Tako da je ona u potpunosti nelegalna i napravljena je na inicijativu investitora čija je kuća u samoj blizini, koji ima brod i koji se bavi turizmom", rekao je Stipe Čogelja.

Investitor je, nakon što je sve gotovo u potpunosti izgrađeno, krenuo s pribavljanjem dozvola. Što je napravljeno, reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić odlučio je i sam istražiti te je zaronio u more. Umjesto kristalno plave boje, zatekla ga je vidljivost manja od deset centimetara.

"To su zapravo oblaci zemlje koja se ispire. Vidi se mutež, odnosno materijal koji je nasut gore. Apsolutno protiv svih propisa gradnje. To je građevinski katastrofa, ekološki još veća katastrofa, a živi svijet u krugu od 500 metara će jednostavno uginuti. Ostat će samo pustinja mulja i ništa više", objasnio je Petar Kružić s biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Investitor se unosio u kameru

Po odgovore se ekipa Poziva vratila u Suhi Potok, gdje su do njih došla dvojica muškaraca. Isprva se nisu željeli predstaviti, a jedan od njih krenuo je u verbalni napad.

"Sram vas bilo! Ja sam porezni obveznik Republike Hrvatske. Sram vas bilo! Jeste li normalni vi? Kakvi ste vi ljudi?", vikao je Ante Trgo, muškarac koji je izgradio lučicu, dok se unosio u kameru i pokušavao je prekriti rukom.

Mlađi muškarac koji je bio s njim tvrdio je da je radnik, a ispostavilo se da je zapravo Trgin sin.

Nakon nekoliko minuta negodovanja, odlučili su pokazati da je s lučicom zapravo sve u redu. Na putu do nje su, međutim, naišli na građevinski otpad koji nitko nije očistio.

Županija pronašla vatrogasno rješenje

U županiji kažu kako su pronašli vatrogasno rješenje, odnosno postavljanje barijera.

"Dolazi do pomalo apsurdnih situacija gdje država, odnosno općina, sufinancira obnovu i sanaciju ilegalne lučice", istaknuo je Mario Matana, novinar Slobodne Dalmacije.

Tu nije kraj bizarnostima jer predstavnik udruge brodara iz Krila Jesenice kaže da nije ovo jedina ilegalna luka, ali da su bili prisiljeni na ilegalno građenje da bi imali gdje smjestiti svoje brodove.

"Nije opravdano, nije po zakonu, ali mislim da jednostavno nismo imali izbora", smatra Arsen Ercegović.

Na kraju je i ekipa Poziva dobila ponudu.

"Evo vam jedan brod pa ga vi sačuvajte. Ja ću vam platiti to. Pomozite mi, nemojte mi odmagati. Napravite nešto. Ja vas molim. Ja volim Hrvatsku. To je moja zemlja", rekao je Trgo.

Načelnik: Moramo sanirati i ilegalne objekte

Mikić je o ovoj temi uživo u Dnevniku Nove TV razgovarao s Tončijem Baukom, načelnikom općine Dugi Rat.

"Općina nije radila tu lučicu. Dapače, općina je reagirala 2013. i 2014. godine i za nelegalno nasipanje zabranila pristup toj lokaciji. U tom smo vremenu nelegalno nasipavanje prijavili svim institucijama Republike Hrvatske", rekao je.

Općina, dodao je, svake godine sanira plaže, lučice, lukobrane i pera.

"Kada dođe do vremenskih nepogoda, mi smo dužni sanirati štetu. Mi saniramo sve što je na području pomorskog dobra, bilo to izgrađeno legalno ili ilegalno. Mi smo dužni to napraviti", objasnio je Bauk.

"Uvođenje reda je važnije od financijske koristi"

O tome kako riješiti problem ilegalnih lučica Mikić je razgovarao s ravnateljem Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije Domagojem Maroevićem, koji je rekao da nije točno da ljudi bez lučice u Suhom Potoku ne bi imali gdje vezati svoje brodove.

"Ta je teza potpuno pogrešna. Ni na kakav način ne možemo pronaći opravdanje za bespravnu izgradnju bilo koje luke, tim više što u prostornom planu Dugog Rata postoje tri luke za nautički turizam, tri luke za javni promet i pet sportskih luka. Tako da se u jednoj legalnoj proceduri može doći do svih važećih dozvola", napomenuo je.

"Ove jeseni ćemo početi s rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće luke u Krilu Jasenice, a vrijednost tih radova je više od 18 milijuna eura. Svih 100 plovila koja su trenutno ondje bit će zbrinuta unutar luka u županiji. Tako da doista nije potrebno govoriti ima li vezova. Ima ih", dodao je.

Odgovorio je i na pitanje hoće li se lučica u Suhom Potoku ukloniti.

"Zakon je tu vrlo jasan – tko bespravno izgradi bilo kakav objekt na pomorskom dobru mora ga vratiti u prvobitno stanje. Međutim, riječ je o velikoj investiciji i često to padne na samu državu pa postoji mogućnost da se ondje prostornim planom definira luka nautičkog turizma ili luka otvorena za javni promet. Ako se to učini, onda se postojeći objekt može legalizirati", objasnio je.

"Država ovakvim lukama gubi pristojbe i naknade, ali to je manje važno. Važnije je uvesti red u luke. Po meni je puno važnije da se taj dio pomorskog dobra vrati u prvobitno stanje, nego da se legalizira. Mislim da je to poruka svima koji bespravno grade. Ovdje je puno važnije pitanje uvođenja reda nego financijskog prihoda države", zaključio je.

