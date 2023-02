Ekipi Dnevnika Nove TV su se javili mještani jednog od najudaljenijih otoka Primorsko-goranske županije koji muku muče s brojnim problemima, a njihovi apeli završavaju mahom u slijepoj ulici.

Za njih rješavanje nekih najbanalnijih stvari poput odlaska u banku ili općinu znači jedan nepovratno izgubljen dan. Nerijetko se dogodi da kada se i domognu Lošinja tamo zaglave jer povratak zbog lošeg vremena je nemoguć.

"Već dugi niz godina upozoravamo političare na katastrofalno stanje na otoku Unijama. Otočana je sve manje, liječnika nemamo, brodske linije su često u prekidu. Avion, odnosno aerodrom nam je zatvoren dugi niz godina. Ako se nešto ne dogodi, hitno, tražit ćemo referendum o odcjepljenju od Primorsko-goranske županije. Dođite i vidite kako se živi na otoku u 21. stoljeću", poručio je za Dnevnik Nove TV predsjednik mjesnog odbora Robert Nikolić.

Unije se nalaze se u cresko-lošinjskom arhipelagu. Mještani na raspolaganju imaju brod Premuda koji je star 70 godina. Svakodnevna linija vozi preko Suska za Lošinj i taj put traje oko dva sata.



Druga opcija je katamaran koji vozi do Rijeke, a put traje dva i pol sata. Petkom i nedjeljom na raspolaganju imaju i katamaran koji plovi do Pule oko sat i pol.

Do prije nekoliko godina stanovnici Unija imali su i aerodrom pa je let iz Unija do lošinjskog aerodroma trajao pet minuta.

Tragom videopoziva na Unije iz Zagreba je krenula i ekipa Dnevnika Nove TV koja se odmah iz prve ruke uvjerila kakva je prometna povezanost. Put je trajao gotovo sedam sati, a reporterki Dnevnika Nove TV Ivani Kopčić otočani su otkrili probleme koje skriva biser Jadrana.

Iz Hitne pozvali građane na odgovornost te otkrili što im stvara najveće probleme u ovom snježnom kaosu

Brod sagrađen 1955. godine

"S administrativnim središtem plovimo s brodom sagrađenim 1955., danas je 2023. Treba nam dva sata da dođemo i da riješimo bilo kakvu administraciju", istaknuo je Žarko Mrkobrada.



Sedamdeset godina stara Premuda sve teže se nosi s lošim vremenom. "Zadnjih 20 dana nismo imali 14 dana broda. Sve ovisi o vremenskim uvjetima, jer smo mi na otvorenom moru. To je problem. Trebamo bolje brodove, sigurnije, koji su konstantni. Povezanost je najbitnija stvar za razvoj otoka", upozorava Mrkobrada.

Za povratak života na otok postoji rješenje - aerodrom. Radio je do prije deset godina i omogućavao razvoj turizma i hitnu medicinsku skrb. Danas - dozvolu za njegov rad nadležni ne izdaju.

"Oko deset tisuća putnika i 400 privatnih aviona je godišnje slijetalo. Počelo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Županija je krenula, Grad je trebao biti vlasnik. Međutim, to se vuklo do 2013. godine. Nije bilo riješeno i letjelište je zatvoreno, jer nema rješene imovinsko-pravne odnose", pojasnio je Nikolić. A to je tek početak problema. Liječnika tamo godinama nema.



"Šanse za preživljavanje - nema. Ljetos smo imali primjer gdje se dijete nabolo na harpun u 14.30, a u 21:30 je bilo na operacijskom stolu", istaknuo je Mrkobrada.

Ambulanta je smještena u prostorijama mjesnog odbora. Oprema kojom bi jedina medicinska sestra trebala spašavati živote stara je 30-ak godina. Opcija je helikopter, ali medicinska sestra Katarina ističe da se to ne dozvoljava. "Žele da prvo dođe liječnička ekipa iz hitne s Lošinja, da bi oni procijenili pa zatim vozili pacijenta u Lošinj pa tek onda dalje u Rijeku", pojasnila je Katarina.

Divlje koze haraju otokom Mljetom: "Stalno kruže tuda, sve su mi međe slomile, masline, a ne možeš ništa"

Ni gliseri se nekada ne mogu probiti do Unija, ističe predsjednik Nikolić. Danas na otok unajmljenim brodom stiže samo sijeno.

Osim nebrige lokalnih političara - glavobolju mještanima Unija zadaju i divlje koze. "Svaku noć su u selu, među kućama. Popase sve što stigne", opisao je Tihomir Tondini iz Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije. Njih petstotinjak, uništava sve pred sobom. Grad i Županija sad su, kad je šteta već ogromna, dozvolili lov. No niti zbrinjavanje mrtvih koza nije jednostavno.

"Treba to platiti. Za otprilike 20 komada, što bi bilo žive vage jedne tone, još moram platiti 500 eura za odvesti. Mi taj novac nemamo", priznaje Nikolić.

"Sve žive smo kontaktaktirali nebrojeno puta", istaknuo je Mrkobrada. No, sve je stalo na obećanjima pa otočani rješenje traže u odcjepljenju od Primorsko-goranske županije.



"Ja sam Primorac, moji su Primorci, ali ako moram birati između mrtvog Primorca i živog Istrijana - ja ću birati živog Istrijana", zaključio je Nikolić.

"Podržat ćemo zahtjeve"

Ana Kučić, gradonačelnica Malog Lošinja, kazala je da je boli nepravda i različit pristup problemu.

"Uključili smo se u sve probleme, one koji su u našoj nadležnosti i u one koji to nisu. Letjelište je nakon posljednje četiri godine pripalo samo Malom Lošinju na rješavanje, a ima velik broj hektara suvlasnika i vlasnika. Potrebno je izdvojiti više desetaka milijuna kuna da bi se to imovinsko-pravno riješilo. U tom smo dijelu ostali sami. Pokrenuli smo način rješavanja prvi u Hrvatskoj - putem rješavanja komunalne infrastrukture ne bi li u nekom dijelu, da ne kažem izbjegli, već smanjili taj trošak za izvlaštenje za koji pretpostavljam su i ostale nadležne institucije digle ruke od tog projekta. Mi nećemo", prokomentirala je Kučić.

Krv sa zadarskih otoka mogla bi do bolnice stizati - dronom: ''U Njemačkoj nosi poštu, pa može i tu ovo''

Kučić je rekla da je trebao doći u emisiju netko drugi od sugovornika oko teme letjelišta, ali da je to "dugogodišnji problem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa". Nije htjela reći na koga je mislila, već samo izdvojila institucije kao problem.

Iz resornog ministarstva su za Dnevnik Nove TV priopćili da je ove godine planirana nabava modernijeg broda s većim teretnim prostorom, kao i nabava novog katamarana. Na to propćenje je Kučić odgovorila da želi vjerovati u ta obećanja.

"Mi smo višekratno kroz nekoliko godina razgovarali, ovo nisu problemi koji su se dogodili preko noći. Ministar Butković ima puno sluha za naše otočne probleme", rekla je Kučić u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem.

Kučić na kraju nije htjela reći bi li za nju bilo porazno da se Unije odvoje od PGŽ, već je kazala da bi poraz bio ostanak standarda kakav je trenutno te da se ne dogodi nijedno izrečeno obećanje.

Župan Zlatko Komadina rekao je da je županija u potpunosti svjesna težine života na malim otocima.

"Napravili smo na Unijama novu rivu, pokrenuli projekt 'Samoodrživi otok', a sve opravdane zahtjeve smo proslijedili nadležnom ministarstvu. Do sada nismo dobili odgovor što se tiče bolje prometne povezanosti. Njihovu inicijativu za izdvajanje iz naše županije i prelazak u Istru, ukoliko se referendumom tako odluči, ćemo podržati", zaključio je Komadina.



Više o problemima u Unijama pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.