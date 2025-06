Tročlana komisija sudskih vještaka koja je procjenjivala maloljetnika koji je u beogradskoj školi počinio užasni masakr dječaka ubojicu posjetila je četiri puta. U razgovoru za potrebe vještačenja zbog tužbe obitelji jednog od ranjenih dječaka vještaci su na osnovu njegova iskaza zaključili da ubojica uopće nije mislio o obiteljima ubijene djece i ranjenima, već samo na sebe.

Svaki put kada su članovi komisije razgovarali s dječakom ubojicom, on je na pitanja odgovarao tiho, piše Blic.

"Rekao je da tiho govori zato što ga je jedan od policajaca pitao da mu sve ispriča, a dječak ubojica je i tu gledao da zaštiti sebe. Policijskog službenika je prijavio i on je nakon toga suspendiran", navodi vještak i dodaje da maloljetni ubojica žali jedino zato što je u bolnici.

Rekao je i da je mislio da će biti u sobi u nekoj kaznenoj ustanovi gdje će biti siguran jer ga čuva policija, ali mu odgovara da bude u "ovakvoj nekoj ustanovi gdje će biti miran, gdje će čitati i gdje ga nitko neće dirati".

Na internetu je pretraživao smrtne kazne u Srbiji i čitao je o doživotnoj robiji bez mogućnosti pomilovanja, rekla je doktorica Aneta Lakić i objasnila da je dječak ubojica ostavio dojam da vrlo dobro zna kako zaštititi sebe.

"Kod školskih ubojica ovakva djela uglavnom se završavaju suicidom, a on cijelo vrijeme pokušava samo sebe zaštititi. Točno je sve proučio", rekla je Lakić i dodala da oni nisu proučavali njegovu osobnost, već rasuđivanje, koje nije bilo narušeno.

Vještakinja dječje psihologije Sonja Pantović pred sudom je rekla da maloljetni ubojica nije psihotičan, ali da bi u budućnosti mogla postojati tendencija psihozama, što nitko ne može garantirati.

"Dječak ubojica je nezreo u pogledu godina. Njegov identitet je slabo integriran u odnosu na njegov uzrast. Ipak, može se zaključiti da je sposoban rasuđivati. Također, on duže vreme osjeća tinjajući bijes. Njegovi odgovori na Rorschachovou testu su normalni, ali malo drugačiji od uobičajenih. Ljudi uglavnom daju popularne odgovore, ono što se zaista vidi na slikama, a on se drži sitnih detalja kojima je zaokupljen i koje drugi ljudi ne registriraju", rekla je Pantović i istaknula da on "apsolutno shvaća posljedice, ali je potrebna razvijena moralna svijest koja bi donijela osjećaj krivnje".

"On prepoznaje što je dobro i loše, ali to ne poštuje", zaključila je vještakinja.