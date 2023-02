U brodolomu na Sredozemlju opet su stradale izbjeglice, javljaju svjetski mediji prenoseći izvještaje talijanskih novinskih agencija.

Najmanje 30 osoba poginulo je kod istočne obale talijanske pokrajine Kalabrije u brodolomu plovila koje je prevozilo izbjeglice, objavile su u nedjelju ANSA i druge talijanske novinske agencije.

Zasad je pronađeno 27 tijela nasukanih na obali u Steccato di Cutru, mjestu kod Crotonea, grada na jugu Italije, tri tijela su pronađenima u vodi, a još nekoliko ih je uočeno u moru, piše Guardian.

Među žrtvama su i djeca, uključujući i jedno novorođenče, javlja Reuters.

Over 30 people died, including an infant, in a shipwreck of a boat carrying migrants that occurred near the Ionian coast of Calabria.

An Italian Coast Guard AW.139CP (reg. MM81898) from Catania is operating in the area. pic.twitter.com/SivEc6x0mW