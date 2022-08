Silaze iz šuma u dvorišta obiteljskih kuća, uništavaju vrtove i nasade - divlje koze su nerijetko i gosti u vilama s pet zvjezdica. Bili smo na Mljetu te provjerili čiji je ovo problem i kako će se riješiti.

Mljetske koze uživaju u blagodatima turističkog sadržaja u Babinu polju, piju vodu. Bazeni su im u sušnim danima postali pojilišta. Na otoku je ih oko tisuću, nemaju vlasnika i vode se kao podivljale životinje.

Na jednom mjestu su se prije nekoliko dana ovce praktički bućkale u bazenu, odnosno pile vodu. Nije problem što one prilaze kućama, problem je što rade štetu na dvorištima ispred objekata.



"One dolaze na bazen, sve cvijeće i zelenilo što je okolo one popasu, uništavaju", rekao je Nikola Hajdić iz Babinog polja.

"Ovo su divlje koze. I stvaraju probleme. Ne samo tu, svuda. Stalno kruže tuda, sve su mi međe slomili, masline, a ne možeš ništa", dodao je Ivo Hajdić.

Oni koji pokušavaju su lovci, kažu, odrađuju odstrel podivljalih koza prema nalogu Ministarstva poljoprivrede, nose im vodu na pojilišta, no koza je jednostavno previše.

Mario Debelić iz Lovačkog društva Mljet kaže: "U nacionalnom parku je zabranjen svaki izlov i to svi znamo, ali mi svejedno brinemo o njima, nosimo vodu na pojilišta"

Porušeni suhozidi, uništeno cvijeće, izmet ispred ulaza u kuće. Komunalni problem o kojem načelnik općine, tvrdi – ništa ne zna.

"Mi takvih prijava u Općini nismo imali. Ja to nisam vidio, ali moja bi poruka mještanima bila nek se jave, pa ćemo kao komunalno redarstvo napraviti sve što možemo", izjavio je Đivo Market, načelnik Općine Mljet.

No mještani koji ne mogu izaći na kraj s divljim kozama imaju poruku za načelnika: "Čujte, komunalnim redarima koze uskaču u vrt. Što ću vam dalje govoriti?", rekao je Nikola.

"30 godina HDZ-a i ovoj državi nema budućnosti i točka. To su vam koze, to vam je zdravstvo – sve je to pomiješano", kaže Miroslav Hajdić.

A pomiješane su i emocije - mještani ne žele da se koze poubijaju, ali ne žele ni nered oko kuća. Iz Ministarstva poljoprivrede pak poručuju kako su jedinice lokalne samouprave nadležne za organizaciju skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja, a u pripremi je i financijska pomoć.



"Izrađen je Program kojim će se osigurati financijska pomoć jedinicama lokalne samouprave nadoknadom dijela troškova za držanje i veterinarsku skrb nastalih uslijed zbrinjavanja napuštenih, izgubljenih i privremeno oduzetih kopitara, goveda, ovaca, koza i svinja. Ministarstvo poljoprivrede."

Dok se u Općini Mljet ne uhvate posla, ovo će koze, čini se, biti redoviti gosti u vilama s bazenima ili pak samo gosti na krovovima.

