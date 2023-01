Obilan snijeg i noćas i u ponedjeljak očekuje se u nekim dijelovima zemlje, a i nedjelja je protekla s problemima u prometu. Neka su mjesta odsječena. S terena se javio reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen, a prije toga - evo što kažu službe, ali i djelatnici hitne pomoći koji su imali naporan posao.

Snijeg i vjetar gotovo su paralizirali promet diljem Hrvatske. Najgore je bilo u Dalmatinskoj zagori, Lici i Gorskom kotaru. Danas do 10 sati ova stara cesta Rijeka Zagreb bila je jedina prohodna prometnica između ta dva grada. Vozilo se u nepreglednim kolonama, vrlo sporo.



"Po normalnim uvjetima kada je hitna intervencija treba nam 15 minuta do Rijeke - bolnice Sušak, a nešto više do riječke bolnice, a sada po ovakvim uvjetima 40 minuta pa čak i sat vremena", rekla je Irena Mihelčić, voditeljica ispostave ZZMHP-a iz Delnica.

Često su minute važne kada su ljudski životi ugroženi. Osim nevremena jučerašnji kaos izazavali su i neodgovorni vozači koji su na put kretali bez iskustva u vožnji u ovakvim uvjetima i bez potrebne zimske opreme te kršili zabrane prometovanja. Kako to usaditi u glavu da ne može krenuti na put ako nije uredan, ispravan.

Ralice do zaleđa Splita - nisu stigle: "Bura će ojačati i bit će novih problema"

U nedjelju nešto poslije 12 sati za sav je promet otvorena autocesta Rijeka Zagreb kroz Gorski Kotar. Iako i dalje na mahove puše olujni vjetar, odlučeno je da teretni promet bude pušten kako ne bi došlo do većih zastoja.

"Pratimo prognoze i naravno da se pripremamo, posipala ima dovoljno, mehanizacija sva štima i maksimalno je ljudstvo i mehanizacija angažirana", rekao je Domagoj Lončar, voditelj dionice Bosiljevo Hrvatski autocesta.

Andrej Prosoli iz HAK-a ponovno poziva vozače osobnih, ali i teretnih vozila da misle na sebe i druge. "Upozorenje vozačima - svakako ako je moguće odgoditi putovanje. Ako moraju na put obavezno zimska oprema, prije samog poslaska na put provjeriti informacija s obzirom da su mnoge ceste ili zatvorene ili je potrebna zimska oprema."

Snijeg i orkanski vjetar paralizirali Hrvatsku: Zimska oluja trajat će još danima. Donosimo kada slijedi smirivanje vremena

Djelatnici Hitne pomoći poslali su svoje snimke, a nastale su dok su pacijenticu s moždanim udarom prevozili s Raba na Pag. Zahvaljujući nadljudskim naporima djelatnika kapetanije i hitne pomoći primorsko- goranske, ličko-senjske i zadarske županije stigli su za 16 minuta.

"Prema zadnjim informacijama koje imamo pacijentica se dobro osjeća ali ono što je bitno je to uopće se ne sjeća toga izuzetno lošeg mora, tog bacanja po valovima dakle nije velika udaljenost ali ovdje je bilo izuzetno teško to svladavati", rekao je dr.sc. Darko Glažar, lučki kapetan LK Rijeka.

Do sutra poslijepodne za Sjeverni Jadran Meteoalarm je i dalje crven zbog olujne bure s orkanskim udarima.

Stanje u Gorskom kotaru prati Marko Balen. Za kaos na auto-cestama krivo je nevrijeme, ali i neozbiljni vozači, ali službe se za sada uspijevaju snaći.

"Sinoć je u Lokvama nedaleko Delnica izbio veči požar stambene zgrade, ali vatrogasci su uspjeli odraditi posao, nažalost zgrada je gotovo u potpunosti uništena, alii spriječeno je širenje vatre na druge objekte", pohvalio je rad službi.

Reporter je razgovarao s Davorom Iskrom, voditeljom odjela tehničkih poslova Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, koji je je istaknuo koliko težak posao trenutno obavljaju njegovi kolege.

"Naši djelatnici se nadljudskim snagama uspijevaju boriti s vremenskim neprilikama i uspijevaju brzo doći do bolnica. Još uvijek imamo dovoljno zaposlenih ljudi, sva vozila imaju pogon na sva četiri kotača, a posjedujemo i džipove kako bismo mogli stići do mjesta do kojih je nemoguće doći s kombijem", rekao je.

Ekipa Dnevnika se iz Rijeke do Delnica vozila brzinom od 20 km/h, kolona je bila nepregledna. U takvim okolnostima čak je i pretjecanje nemoguće, kako Hitna izlazi na kraj s takvim situacijama.

"Ja bih apelirao na sve vozače da koriste zimsku opremu i da ne kreću na put ako ne moraju, da čekaju bolja vremena. To stvara velike probleme našim vozačima u dolasku do bolnice", apeliraju iz Hitne.

