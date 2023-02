Tehnologija svakim danom sve više napreduje pa su to odlučiti iskoristiti u zadarskoj bolnici iz koje stiže revolucionarna ideja za pomoć pacijentima s otoka i udaljenih mjesta u zaleđu Zadra, a više detalja donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

Iako je ideja o dostavi uzoraka krvi dronom još u povojima, otočani je podržavaju i kažu da bi im puno značila jer trenutačno krv mogu vaditi samo jednom tjedno.

Prvo automobilom na trajekt pa s trajekta ponovno automobilom do bolnice – tako se voze uzorci krvi s Ugljana do Zadra, ali ubuduće bi to mogao odrađivati medicinski dron.

Otočanima se ta ideja sviđa, upozoravaju da je tako sigurnije jer krv kad se nosi malo se kalij poveća i slične stvari, a to je važno pacijentima koji idu na operaciju, potvrđuje liječnik iz Preka Radovan Jozić: ''Kod predoperativnih pacijenata ne dobijemo nalaz kalija, a bez kalija nema operacije, neće do anesteziologa pa onda taj pacijent sutradan mora ići vaditi krv u bolnicu''.

Na Ugljanu se krv vadi samo ponedjeljkom pa otočani podržavaju priču da bi u njihovim ambulantama ubuduće to mogli činiti sve dane u tjednu. U Njemačkoj nosi poštu, kažu, pa može i ovdje to.

Dron bi od Preka do Zadra letio 15-ak minuta. Dostava krvi dronom bi se uvela i s drugih otoka, ali i udaljenih mjesta u zaleđu. Uvjet je da su u dosegu od 30 minuta leta koliko baterija drona može izdržati.

U Preku, primjerice, svakog ponedjeljka oko 25 mještana vadi krv. A koliko bi im dron mogao značiti, jasno je nakon što Jozić upozorava da u nekim slučajevima onaj tko vadi krv u gradu na nalaz čeka i do osam dana: ''Ovako bi se moglo odmah sutra dobit nalaz, to je značajno, jer nakon sedam, osam dana dočeka nas koji put iznenađenje u laboratoriju''.

Ideja o dronu rodila se u zadarskoj bolnici, a letjelicu vrijednu 70.000 eura nabavili bi novcem iz europskih fondova.

Trenutačno razrađuju planove, naime, kako objašnjava zamjenik ravnatelja zadarske bolnice Edi Karuc: ''Treba izračunati ružu vjetrova, dobiti odobrenje, odnosno, odrediti lokaciju, putanju, dobiti odobrenje od naše Agencije za zrakoplovstvo, tako da nije to tako jednostavno, ove godine teško, ali dogodine bi to moglo biti realizirano''.

Sve ovo, kaže, rade da bi olakšali svakodnevni život otočana, da se ne dižu u zoru i nose uzorke do grada, ali i kako bi se izbjegle gužve u čekaonicama.

