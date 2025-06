Merz poklonom Trumpa podsjetio na pretke, ovaj komentirao naoružavanje Njemačke: "Je li to dobro ili ne?"

U službeni posjet Washingtonu došao je njemački kancelar Fridrich Merz koji je svojem domaćinu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu donio zanimljiv i simboličan poklon koji mu je odmah uručio na početku druženja s novinarima u Ovalnom uredu.

Riječ je o originalnom rodnom listu Trumpovog djeda i kancelarovog imenjaka Friedricha Trumpa rođenog blizu Bad Dürkheima. Najstariji zabilježen Trumpov predak iz 17. stoljeća u Njemačkoj zvao se Johann Philipp Drumpft, a prezime se iz Drumpft (njem. bubnjevi) promijenilo u Trump u vrijeme Napoleonove vladavine tim prostorima.

Friedrich Merz i Donald Trump - 5 Foto: Afp

Donald Trumpov djed Friedrich emigrirao je krajem 19. stoljeća u SAD. U vrijeme Drugog svjetskog rata dok je bilo veliko antinjemačko raspoloženje, Donald Trumpov otac Fred tvrdio je da su se njegovi preci doselili iz Švedske. Tu lažnu informaciju prenio je i Donald Trump u svojoj biografskoj knjizi Umijeće dogovora.

Nakon preuzimanja poklona Donald Trump je pohvalio svojeg gosta Fridricha Merza da je pobijedio na izborima nedavno i da se od tada redovito čuju da rasprave mnoge probleme u svijetu, prije svega rat u Ukrajini za kojeg se nada da će uskoro završiti.

Zatim je Trump i sam sebe pohvalio da je sjajno prošao na predsjedničkim izborima, te da je osvojio sve swing države i većinu glasova, te je tako dobio mandat od američkog naroda da održava i dobre odnose s Njemačkom.

Friedrich Merz i Donald Trump - 3 Foto: Afp

Riječ je tada preuzeo Merz koji se zahvalio Trumpu na pozivu i podsjetio i njega i prisutne da je u Bijeloj kući bio prvi put 1982. u vrijeme mandata Ronalda Reagana. Zahvalio se na svemu što je SAD učinio za Njemačku, a vjeruje da će i u budućnosti njihov odnos napredovati i zbog njemačkog podrijetla predsjednika Trumpa.

"Imao sam već dosta posla posla s kancelarom. Kancelar je dobar čovjek, ali težak. Ok je da kažem da ste težak? Bolje nego da kažem da ste laki", pogledao je Trump Merza i nasmijao prisutne, dodavši da je kancelar sjajan predstavnik svojeg naroda i da očekuje dobre odnose SAD-a i Njemačke.

"Imat ćemo trgovinski dogovor s Njemačkom ili carine, tako će to biti", izjavio je Donald Trump i krenuo hvaliti Njemačku da sada puno više naoružava i troši na obranu.

Friedrich Merz i Donald Trump - 2 Foto: Afp

"To je dobro. Nisam siguran da bi se general MacAtrhur složio s tim. Njemu se to ne bi svidjelo. Ja mislim da je to pozitivno. General je jednom rekao: 'Nemojte nikada dozvoliti Njemačkoj da se ponovno naoruža'. I sad kad mi Merz kaže da se više naoružavaju razmišljam si je li to dobro ili ne. Ali mislim da je. Možda jednog dana dosegnu razinu da im kažemo: 'Molimo vas nemojte se više naoružavati'. Pratit ćemo ih", u šaljivom tonu je komentirao Donald Trump i rukom trknuo Friedricha Merza.

Njemački kancelar skrenuo je razgovor na rat u Ukrajini i izrazio nadu da bi američko-njemačka suradnja mogla prekinuti taj rat. Podsjetio je da je 6. lipnja godišnjica Dana D, kad su se Amerikanci iskrcali u Normandiji i pomogli Njemačkoj da se riješi nacističke diktature.

Friedrich Merz i Donald Trump - 1 Foto: Afp

"Amerika je ponovno u snažnoj poziciji da učini nešto oko ovog rata i kako bi okončala taj rat. Razgovarajmo o tome kako to zajedno možemo napraviti. Njemačka podržava Ukrajinu, Europska unija pojačava pritisak i trebamo razgovarati o tome", izjavio je Merz, a Trump se složio.

Za kraj je Merz napomenuo Trumpu da je on ključna osoba na svijetu koja može zaustaviti rat tako da pritisne Rusiju.