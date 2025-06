Godinama je u medijskom prostoru nastupala kao heroina životinjskog svijeta i obećavala stati na kraj zlostavljačima životinja, a onda je i sama snimljena kako čini isto. Popis zlodjela koji se stavljaju na teret vlasnici udruge S-PAS Gloriji Malin sve je duži.

Prekršajne i kaznene prijave protiv nje i njezinih suradnika se nižu, tu su i prve pravomoćne presude, no čini se da ona ne posustaje.

Gloriju Malin javnost je prvi put upoznala prije devet godina, kao 18-godišnju borkinju za prava životinja koja je proglašena Ponosom Hrvatske, ali videi koji su pušteni u javnost bacili su sasvim drugo svjetlo na nju.

Maja Belić je u početku bila jedna od donatorica udruge.

"Kao i većina ljudi, divila sam se tome što ona radi i spašava i da ima tu mogućnost spašavanja, da ima kuću da može pomoći, da može pomoći prije udomljavanju u spašavanju, liječenju i svemu ostalog", rekla je reporterki Provjerenog Nikolini Cetinić.

Od borkinje za prava životinja do osumnjičenice

Kako je od borkinje za prava životinja postala osumnjičenica za niz kaznenih djela? Priča je, kažu oni koji su pratili njezin rad, pošla u krivom smjeru još kada se 2022. sakupljao novac za liječenje psa Gina, čiji je tumor bio terminalan.

Financijsko izvješće udruge za 2022. otkriva da je s računa udruge na privatni račun prebacila 80.000 eura. Je li bilo sličnih transakcija i u godinama nakon, nije poznato, jer nikada nije podnijela financijsko izvješće za protekle dvije godine.

Cetinić je pokušala stupiti u kontakt s Malin, ali je porukom odgovorila da je u bolnici, te je nakon premišljanja izjavu napisala u poruci.

"Želim jasno istaknuti da ne bježim od odgovornosti i da ću nastaviti surađivati sa svim nadležnim institucijama, kao što sam to činila i do sada. Važno mi je da javnost razumije kako je u velikim čoporima pasa izuzetno teško održavati potpuni red i mir – psi dolaze s traumama, često u lošem stanju, među sobom dolazi do sukoba, a količina brige koju zahtijevaju premašuje mogućnosti bilo kojeg pojedinca", napisala je.

