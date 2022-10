Dan nakon eksplozije na Krimskom mostu, Vladimir Putin je za sigurnost ovog važnog opskrbnog pravca zadužio FSB sigurnosnu službu Rusije. Još uvijek nije jasno što se točno na mostu dogodilo. No, jasno je da Rusija od invazije ne odustaje. Noćas je raketirana stambena četvrt grada Zaporižja.

Gostujući u Dnevniku Nove TV vojni analitičar Ivica Mandić osvrnuo se na najavljeni sastanak ruskog Vijeća sigurnosti. Komentirao je i eksploziju na Krimskom mostu, ali i daljnji tijek ruske invazije na Ukrajinu.

"Ono što zapadne obavještajne službe obavještavaju, a posebno američkog predsjednika, jest da je taj sukob dosta žestoko kulminirao, da se izravno suprotstavlja predsjedniku Putinu, da će vjerojatno sutra završiti politička karijera ministra obrane i zahtjev te nacionalističke struje da on kao takav više ne bude na tom mjestu u smislu da je posve nekompetentan za operaciju", rekao je Mandić o stanju u ruskim vojnim redovima dodavši da je vrlo teško pogoditi tko će ga zamijeniti.

"Takve stvari, određene interesne skupine, i oni koji ih podupiru na jednoj strani i svi ostali na drugoj. Tako da taj sukob ne znamo kako će završiti. Međutim, on je vrlo glasan i unutar Ruske Federacije u njihovim medijima.

U tom dijelu se očekuje dodatno zaoštravanje situacije oko toga, a i sam rezultat na ratištu pokazuje da nekakvih velikih perspektiva Šojgu više nema", rekao je vojni analitičar u Dnevniku Nove TV.

Bijela kuća kaže da ne postoje znakovi da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje, Zelenski: "Rusija priprema svoje građane na to"

Kim Jong-un poslao pismu Putinu: "Naša suradnja je ojačana kao nikada prije"

Mandić je komentirao i eksploziju na Krimskom mostu.

"Obzirom na dijelove mosta koji su se srušili, relativno je precizno krirurški. Obzirom na količinu razaranja i samu veličinu objekta, nedvojbeno smo bili istraživali i istražili je li to mogao biti kamion - nema govora o tome. Da je i tone eksploziva nosio, najveći dio, 90 posto toga bi otišlo u zrak.

Druga je mogućnost bila da su Sjedinjene Američke Države isporučile Ukrajini novi sistem koji mora 300 kilometara dobaviti i ogromnu bojnu glavu da raznese ovakvu konstrukciju kao što je most. Obzirom na preciznost rezanja, nedvojbeno je da je to bila operacija spcijalnih snaga gdje su se minsko eksplozivna sredstva postavila na most i u jednom trenutku su se ona kao takva aktivirala.

Vrlo moguće izvedena u vrijeme vrlo lošeg vremena, ali i relativno amatersko štićenje samog mosta.

Most ovdje ima operativnu važnost jer prekida kopnenu komunikaciju", ustvrdio je Mandić u Dnevniku Nove TV.

Osvrnuvši se na stanje u Moskvi, Mandić je kazao kako je u jednom većem dijelu polovina Hersona izolirana. "U ovome trenutku je u kopneno-komunikacijskom smislu, ali i u zračnom, Krim izoliran. Ono što predstoji je relativno ogroman pritisak Oružanih snaga Ukrajine gdje će te odsječene enklave, sjeći u dijelovima i u principu dovesti do kolapsa ruskih Oružanih snaga.

Takav scenarij očigledno nitko više u Moskvi ne želi vidjeti. I mjera koja je povučena zadnja, a to je bila relativno velika mobilizacija, ne daje svoje. Ne može ona niti dati tako brzo. Sve je to razlog neuspjeha.

Utrošena su ogromna sredstva, ogroman broj ljudi je poginuo i stradao. Imaju nešto što je ponižavanje Oružanih snaga Ruske Federacije", zaključio je Mandić u Dnevniku Nove TV.

