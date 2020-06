U selu Privor na obronku Mosora u utorak je bilo žustro. Čak se u nekom trenutku i tijelom leglo pod bager.

Bespravni graditelj na tuđoj poljoprivrednoj zemlji izgradio je kuću - priča je to koju ste mogli vidjeti u Provjerenom. Iako i dalje nema vlasnički list, nastavio je graditi. Zato je vlasnica zemlje Mladenka Gruica danas tamo došla s bagerom.

Tišinu na padini Mosora prekinula je tutnjava bagera. Zbog ilegalne gradnje na tuđoj zemlji.

"Zbog toga jer je Miroslav Muštra i Karmen Bošković ponovno ušli u moju drugu česticu koja nosi broj 1120 i na kojemu je čisto vlasništvo mene i mojih sestara. Napravio je plato 10 metara širok sa zidom i napravio je novi ulaz na mome da bi mogao kamionom s južnog dijela kuće ulaziti", objašnjava Gruica.

Čovjek kojeg spominje izgradio je kuću na poljoprivrednom zemljištu i to njezinom. Ona ima vlasnički list.

"U zadnje vrijeme - hajka na mene zašto sam napravio kuću bespravno pa nisam ja jedini u Hrvatskoj koji je napravio i kojem je zakon dozvolio da se može legalizirati", kazao je Miroslav Muštra za emisiju Provjereno 12. ožujka 2020. godine.

Sudski spor traje šest godina

S njim vodi spor šest godina, a on je kuću u međuvremenu uspio i legalizirati. Kako - nije joj jasno, no ova dodatna gradnja bila je kap koja je prelila čašu. "Znači, sad isključivo štitimo naš posjed, to je naše ustavno pravo", rekla je Gruica.

I dok je ispred tutnjao bager iz kuće nitko nije izlazio, ali se odjednom stvorio susjed Igor Peričić i tijelom spriječio rušenje. Kazao je da je zvao policiju i rekao joj da pričeka.

"Boško samo stani ti, bez problema", kazala je Mladenka Gruica bageristi.

"Gospođa se profesionalno bavi zaj*****njem susjeda, izgleda da je to veseli u životu", rekao je susjed Igor Peričić.

HEP dovodi struju

O ovoj kući već smo izvještavali u Provjerenom. HEP je tamo počeo kopati kako bi, prema njihovim navodima, napravio jedan priključak na strujnu mrežu. No nemaju taj priključak na što prikopčati jer mreže nema. Tek se gradi.

"Radi se isključivo o pogodovanju određenim osobama koje su u političkoj sferi moćne", objasnila je za Provjereno Gruica.

Vlasnica zemlje tvrdi da u spornoj kući živi i čelnica lokalnog ogranka HNS-a. I to dovodi u vezu sa stranačkim ljudima u vrhu Elektroprivrede.

Provjereno je prozvanu lokalnu političarku pitalo za njezinu stranu priče. "Ja nemam kuću u Žrnovnici", kazala je Karmen Bošković za Provjereno.

"Ovako, nisam ja nikad tražila priključak za struju. Ja sam samo predala umjesto njega jer su rekli da se može", dodala je Bošković.

Tada, 2013. struju nisu dobili, međutim prošle se godine počelo kopati. I iako i ona i graditelj kuće tvrde kako s tim nemaju veze, interni dokument HEP-a pokazuje kako se radi izgradnja i rekostrukcija mreže koja ne vodi samo do priključka na koji se HEP poziva, već do sporne kuće kao posljednje točke te mreže koja se gradi.

"Ja veze nemam s tom kućom niti strujom", rekla je za Provjereno Bošković.

Policija tražila Bošković

Ipak danas, kada je došla policija, od svih ljudi policajci su izričito tražili jednu osobu - onu koja ih je zvala. A to je bila upravo čelnica lokalnog HNS-a.

"Je, ona je ovdje i ona kad je mene vidjela da sam došla. Ona je isti čas ušla unutra jer ona je zadnji put na vašoj televiziji na Provjerenom zanijekala da ona nema veze s ovom kućom niti da ona živi na ovoj adresi. Ovo je njen automobil ispred kuće", kazala je Mladenka Gruica.

Pokušali smo doći do vlasnika kuće i prozvane HNS-ovke, no nisu nam se javili. "To je naša stvarnost, na žalost da ja i vi nemate instituciju kojom možete zaštiti svoj posjed i svoje vlasništvo", dodala je Gruica.

Jer gradnja ide dalje, a ona na okončanje spora čeka šest godina. "Prema tome apsolutno tim moćnicima nitko ne može stati na kraj", smatra Gruica.

U zemlji gdje ilegalno postaje legalno, a afere svakodnevica.

