Spasitelje ubijene u Gazi upucali su u glavu i torzo, ali posebno je strašno kakve su metke koristili

Liječnik koji je obavio obdukciju 15 bolničara i spasilaca koje su u ožujku ubili izraelski vojnici u Gazi rekao je da su oni većinom ubijeni hicima iz vatrenog oružja u glavu i torzo, kao i da su imali ozljede izazvane eksplozivom.

Informacija da je izraelska vojska napala i ubila skupinu bolničara iz palestinskog Crvenog polumjeseca, civilne zaštite i djelatnike Ujedinjenih naroda tijekom njihove misije spašavanja u južnoj Gazi, izazvala je bijes javnosti diljem svijeta.

Tijela ubijenih humanitaraca, zajedno sa smrskanim vozilima, izraelske trupe su pokopale u pješčanu masovnu grobnicu u Gazi. Nakon što su nekoliko dana kasnije iskopali tijela, UN je tvrdio da su pogubljena "jedno po jedno".

Ahmed Dhair, forenzički patolog u Gazi koji je izvršio obdukciju na 14 od 15 žrtava, rekao je Guardianu da je pronašao "razderotine, ulazne rane od metaka i rane od eksplozivnih ozljeda. One su uglavnom bile koncentrirane u području torza - prsa, abdomen, leđa i glava."

Većina zakopanih u grobnici umrla je od rana od vatrenog oružja, a Dahir je pronašao i dokaze da su korišteni "eksplozivni metci", poznati kao "leptir metci", koji eksplodiraju u tijelu nakon udarca, parajući meso i kosti.

"Pronašli smo ostatke eksplozivnih metaka. U jednom slučaju glava metka je eksplodirala u prsima, a ostatak fragmenata metka pronađen je u tijelu. Također je bilo ostataka ili šrapnela od metaka rasutih po leđima jedne od žrtava", rekao je Ahmed Dhair.

Izraelske obrambene snage (IDF) nisu odmah odgovorile na navode da su ti meci korišteni u napadu.

Pojedinosti incidenta ostale su sporne. Video snimka koja se pojavila s početka napada prikazuje konvoj vozila hitne pomoći na koji kreće pucnjava, ali su kasniji događaji koji su doveli do toga da su tijela 15 radnika pokopana u masovnoj grobnici još uvijek nejasni.

Izraelska vojska je priznala da je izvršila ubojstva, ali je bila prisiljena promijeniti svoju verziju događaja nakon što su se pojavili dokazi koji su bili u suprotnosti s tvrdnjom da su se vozila "sumnjivo kretala" bez svjetala.

Izrael je tvrdio, bez javnog predstavljanja dokaza, da su šestorica ubijenih nenaoružanih radnika bili operativci Hamasa, što je Crveni polumjesec demantirao.

Dhair je rekao da njegovi nalazi ne upućuju na to da su bolničari upucani iz neposredne blizine, ali je naglasio da on nije stručnjak za streljivo. Rekao je da šrapneli pronađeni u tijelima također upućuju na to da su pogođeni nekom vrstom eksplozivnih naprava. "U nekim slučajevima činilo se da su ozljede mješavina eksplozivnih i uobičajenih rana od vatrenog oružja", rekao je.

Odgovarajući na tvrdnje da su neka od tijela iskopana sa zavezanim rukama, što sugerira da su zarobljeni ili držani prije nego što su ubijeni, Dhair je rekao da nije vidio vidljive znakove sputavanja.

"Samo u jednom slučaju bilo je promjene boje i modrica na zapešćima što bi moglo biti posljedica vezivanja", rekao je.

Svi muškarci očito su bili u radnim uniformama i tijela su im se počela raspadati.

Otkrića će vjerojatno povećati pritisak na Izrael da da potpuni prikaz incidenta usred optužbi za ratni zločin. Izrael je rekao da slučaj još istražuje.

Ovaj tjedan se pokazalo da je jedan od dvojice bolničara koji su preživjeli incident, Assad al-Nsasrah, čije se boravište od tada nije znalo, zadržan u izraelskom pritvoru.