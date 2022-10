Dnevnik Nove TV predstavio je novu rubriku ''Poziv'', kojom će još jednom dati glas svojim gledateljima, a projekt priprema i vodi dugogodišnji reporter Nove TV Domagoj Mikić. Ove nedjelje Dnevnik Nove TV donosi stvarni poziv u Centar 194 zagrebačke hitne pomoći.

Kada podignu telefonsku slušalicu, ne znaju što ih čeka s druge strane. Svoj radni dan ne mjere u satima i minutama. Od poziva do dolaska na intervenciju presudne su sekunde - sekunde koje često određuju ljudske sudbine, odnosno granicu između života i smrti.

"Hitna Zagreb, izvolite?", javila se djelatnica Hitne medicinske pomoći.

"Dobra večer. Muž mi je pao u nesvijest, nešto se žalio da mu nije dobro, ne znam. Kao, imao je, osjećaj kao da mu srce ne kuca, ja sam slušala i normalno je sve radilo. Popio je čašu vode, došao je natrag prema sobi i odjednom je samo pao u nesvijest", opisala je žena situaciju s druge strane telefonske slušalice.

Otvara li oči, reagira li na nešto?

"Oči su otvorene", istaknula je žena pokušavajući dozvati svog muža Darka.

Je li imao nekad moždani ili nešto tako?

"Ne, ne. Imam osjećaj da je ukočen sav. Ne mogu ga pomaknuti. Darko diši. Crven je sav u licu", opisala je njegova žena situaciju te ga je nastavila dozivati.

Dobro, recite, diše li sada gospodin?

"Ne, sada je stao."

Prestao je disati, ne diše uopće?

"Darko, diši."

Gospođo, slušajte me. Gospodin ne diše uopće?

"Ne, sada je stao s disanjem", kazala je Darkova žena kroz suze.

Dobro, u redu. Okrenite ga na leđa. Na podu je, je li tako?

"Na leđa?"

Na leđa ga okrenite. Ako ne diše, počnite masirati srce. Na sredinu prsne kosti spojite obadvije ruke i sa dlanovima pritišćite. Sto u minuti. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Dobro? Masirate? Cijelo vrijeme masirate.

"Da."

Ja sam tu uz vas.

"Ok."

Ne reagira gospodin uopće?

"Ne, sada je počeo proizvoditi ove zvukove. Kako ja masiram, tako imam osjećaj da udiše."

Dobro, prestanite sada masirati. Diše li sada?

"Da. Da ga okrenem na bok?"

Okrenite ga na bok. Dobro? Nikada mu se to ranije nije dogodilo? Nije bio bolestan?

"Ne. Evo, on je sav mokar po čelu. Sav je mokar."

Sad će doći naši uskoro pa će se pobrinuti za gospodina.

"Darko, ej...", nastavila je dozivati svog supruga.

Ne reagira? Malo ga uštipnite za rame. Otvara li oči možda na to?

"Ne, ne, ništa. Ne znam sada diše li, stao je. Darko, jel' dišeš?"

Ne diže se prsni koš, ne diše?

"Evo ga, sada, kada sam mu pomaknula glavu unazad."

Sada diše?

"Ne, udahnuo je i ništa."

Dobro, okrenite ga na leđa ponovno.

"Jesam."

I krenite ponovno sa masažom prsiju. Dobro? Obadvije ruke znači na sredinu prsne kosti i masirajte. Dobro?

"Da."

Znači, jedan, dva, tri, četiri, pet. Samo u tom ritmu masirajte. Tako je.

"17, 18, 19, 20..."

Bravo. Tako. Provjerite sada diše li možda?

"Ne."

Nastavite dalje s masažom.

"Trebam udahnuti koji puta?"

Samo masirajte.

"Njemu u usta?"

Masirajte samo, to je najbitnije da ide cirkulacija dok naši dođu. Dobro? Vi ste sada njegovo srce, vi pumpate krvotok njegov. Dobro?

"Jedan, dva, tri, četiri..."

Ne bojte se pritisnuti slobodno.

"Evo, on udahne povremeno nakon svakog dvadesetog."

Samo vi masirajte, masirajte. Tako je. Naši će doći uskoro.

"Šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest, trinaest."

Dobro, gospođo. Upravo su naši došli pred kuću. Brzo samo otvorite vrata, stigli su naši.

"Evo, idem. Evo ga, OK. Hvala vam. Doviđenja."





Pribranost igra najvažniju ulogu

"Teško je nakon ovoga ostati ravnodušan", istaknuo je Domagoj Mikić, reporter Dnevnika Nove TV i autor rubrike Poziv. U studiju Dnevnika Nove TV je ugostio doktoricu Ivanu Nikolac, iz Zavoda za Hitnu medicinu grada Zagreba, koja je vodila prethodni poziv.

Osvrnuvši se na težinu takvih razgovora, Nikolac je istaknula kako je lako ako imaju s druge strane sugovornika koji sluša upute, koji daje adekvatne informacije i koji je spreman, čim dobije uputu, reagirati i pomoći unesrećenoj osobi.

Pribranost pritom, istaknula je Nikolac, igra najbitniju ulogu: "To je najbitnija stvar. Čak i laik koji ne zna ništa o osnovnom održavanju života, može pomoći unesrećenoj osobi akoko sluša upute s druge strane žice kada nazove Hitnu pomoć".

"Suprug Darko je doma sa djecom. Nakon tri tjedna intenzivnog liječenja u bolnici, Bogu hvala, lijepo se oporavio. Život teče dalje i tog 20. prosinca slavi novi rođendan", kazala je Kristina Stipac uživo u Dnevniku Nove TV o svojem suprugu kojem je spasila život.

Glas koji je Kristina čula u telefonskoj slušalici kada je nazvala Hitnu medicinsku pomoć bio je onaj doktorice Nikolac.

"Presretna sam. Ne znam kojim riječima bih ja doktorici Nikolac i cijelom medicinskom timu i svima koji su vrlo brzo odreagirali, zahvalila, i Hitnoj službi koja je izuzetno brzo došla, na koji način da im zahvalim. Bit ću im zahvalna do kraja svog života", poručila je Kristina.

Razvgovor između Kristine i doktorice Nikolac trajao je 11 minuta.

"Izuzetno teških 11 minuta. Meni se činilo kao puno puno duže. Trajalo je do iznemoglosti", poručila je Kristina.

Osvrnuvši se na broj ovakvih priča, doktorica Nikolac je kazala kako ima sretnih priča, ali i da su to uglavnom priče gdje je uz unesrećene osobe netko pribran, sabran tko ne pada pod utjecaj panike.

"Nažalost, neki naši unesrećeni nemaju nekog tko je uz njih. Tako da u tom slučaju nisu te sreće", pojasnila je doktorica Nikolac.

Na pitanje o tome kako je ostala pribrana, Kristina je istaknula kako to ni sama ne zna. "Jedino što je meni bilo logično u tom trenutku kada se suprug srušio jest da uzmem telefon i zovem Hitnu. To mi je bila prva instinktivna reakcija - jednostavno slušati s druge strane što ti glas govori, tako moraš reagirati i tako moraš raditi. Nema puno razmišljanja", pojasnila je Kristina.

Osvrnuvši se na signale koje bi tijelo moglo pokazati u slučaju infarkta, doktorica Nikolac kazala je da su najčešći simptomi bol u prsima, poput pritiska.

"Najčešće pacijenti kažu da imaju osjećaj kao da im netko sjedi na prsima. Bol se često širi u lijevu ruku i gubitak svijesti kao u slučaju gospodina isto je čest simptom", ustvrdila je doktorica Nikolac.





Što se događalo u domu obitelji Stipac?

"Znamo se 20 godina. U braku smo 14 godina. Krenuli smo izlaziti. Tako se malo počeli družiti. Krenula je ljubav. Uvijek se volio družiti, pričati viceve i šale. Duhovit je. Zabavan je. Uvijek je zabavljao sve u društvu", opisala je svoga supruga Kristina Stipac.

Osvrnuvši se na nemili događaj, Kristina je kazala kako se sve odvilo 20. prosinca.

"Muž se vratio s dugog puta. Djeca i ja smo ga pokupili na poslu. Njemu odjednom nije bilo dobro. Počela su ga boljeti leđa. Ustao je, popio vode. Bilo mu je izuzetno hladno. Malo se ugrijao i krenuo u sobu i samo pao na pod. Odjednom se sruši", prisjetila se Kristina dodavši da je to bilo sablasno, kao u nekom filmu.

"Šok. Nevjerica. Što se zbiva. Otkud sad to? Čovjek je zdrav. Nikakvih problema nema. Potpuni trenutak nemoći. Šta sad da radim? Prva instinktivna reakcija mi je bila da uzmem telefon, bez razmišljanja", dodala je.

Za Dnevnik Nove TV opisala je kako ne zna što je uopće mislila u tom trenutku. "On jednostavno duhom nije bio prisutan. On je imao otvorene oči, ali on nije bio prisutan. Ja sam ga dozivala, zvala, lupkala. Međutim, ništa. Vrlo brzo je prestao disati", opisala je njegova žena Kristina.

"To je bio jedan trenutak, ne znam, potpune nemoći. Pokušavaš ga vratiti, ali ne možeš. Ruke su ti vezane. Ti se trudiš svim silama, ali ne ide. Sin se probudio u trenutku reanimacije. On je to sve vidio. To je užas, situacija je potpuno si nemoćna", kazala je Kristina.

U trenutku kada je Hitna došla, opisala je, okrenula se da stavi telefon na stol.

"Okrenula sam se prema sobi. Soba je već bila zatvorena. Naravno da nisam vidjela što se zbiva. Naravno da sam čula kako se puni defibrilator i kako ga lupaju. I tako četiri puta. Taj stres i tu količinu neizvijesnosti i potpune nemoći ne bih htjela nikome da proživi. Nikada više", zaključila je Kristina Sipac koja je svome suprugu spasila život.

Javite se Dnevniku Nove TV

Svoje priče i probleme koji vas muče možete slati na mail poziv@novatv.hr.



Rubrika Poziv za vas je i na društvenim mrežama, a 095 2 911 911 je broj na koji se možete javiti putem WhatsApp-a ili Vibera.

Snimite svoj problem, a ako Vaš video bude objavljen, nagrađuje se s 1000 kuna.

Priču možete poslati i putem Facebook stranice ili putem web forme.

Od nedjelje, 2. listopada Dnevnik Nove TV možete pratiti od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



