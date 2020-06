Izvještavali smo već o prijavama zbog nasipavanja i građenja bez dozvole na pomorskom dobru na Makarskoj rivijeri. Naloge za rušenja nakon Podgore, dobila je i općina Baška Voda - koju je prijavila, zanimljivo, susjedna općina Brela - u kojoj je na vlasti također HDZ.

Istraživanja znanstvenika pokazala su kako ovakvo neselektivno nasipavanje mora nije samo nezakonito nego se radi nepovratna šteta biljnom i životinjskom svijetu podmorja.

Priča o dva HDZ-ova načelnika koji nikako da se dogovore oko granice svojih općina, kulminirala je nizom prijava zbog navodno nezakonite gradnje na graničnoj plaži.

Iz Brela nam slavodobitno javljaju. Državni inspektorat reagirao je na njihove prijave.

"I donio rješenje o uklanjanju bespravno izgrađenog zaštitnog pera, kao i šetnice u duljini od 200 metara koju je napravila općina Baška Voda, čime su institucije potvrdile da smo mi cijelo ovo vrijeme bili u pravu", rekao je Stipe Ursić, načelnik općine Brela.

A tvrdili su da u pitanju nije sanacija, već devastacija ove prirodne plaže.

"Pravovremeno smo upozoravali naše susjede da se ne upuštaju u ovakve radove za koje nemaju važeće akte o građenju. Oni su se nažalost oglušili na naša upozorenja i sada me žalosti što će egzibicije jednoga čovjeka morat platiti mještani Baške Vode", napomenuo je Ursić.

Prozvani načelnik prije koji mjesec nas je uvjeravao kako imaju odobrenja.

"Mislim da nam za takve stvari nije potrebna građevinska dozvola. Dobili smo potrebna odobrenja", rekao je u veljači Joško Roščić, načelnik Baške Vode. Danas kaže da nalog za rušenje još uvijek nije dobio.

"Općina Baška Voda do današnjeg dana nema nikakvu infomaciju o bilo kakvom rješenje o uklanjanju i ne mogu ga komentirati. Čini se šteta i mještanima Brela i mještanima Baške Vode, kao i stranci", kazao je Roščić.

Rješenje o uklanjanju u svibnju nije dobio ni načelnik Podgore, pa je nezakonite radove nadgledao i pred našim kamerama. Prvi zaron nakon neselektivnog nasipavanja u Podgori zaprepastio je znanstvenike.

"Biljni i životinjski svijet je devastiran na tom području. Ronili smo do dubine sedam i pol metara, do jedne prirodne barijere nakon koje životinji i prirodni svijet se nastavlja, ali do toga ne postoji. Ima nešto sitno riba koje su tu možda u nekakvom prolasku, ali zapravo što se tiče živog svijeta nema ga", objasnila je Ivana Birčić, iz Podvodno istraživačkog klub Sveučilišta u Splitu.

Umjesto šljunka, željezo i građevinski materijal. Zabilježen je pravi pomor školjaka.

"Zna se da tu već postoje lakirke. I njih smo vidjeli, nalaze se na površini i one su u biti izumrle. To je u biti jedno veliko veliko područje. Zapravo izgleda jako strašno", kaže Birčić.

Građani su sve osjetljiviji za ovu tematiku. Samo u ovoj godini Splitsko-dalmatinskoj županiji prijavljeno je četiri stotine slučajeva sumnji bespravne gradnje na pomorskom dobru.

