Ni tri godine nakon potresa Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica nije obnovljen: "Naša djeca stavljena su u nekakav geto, među hangare, kao da su teret"

Za 12 dana navršit će se tri godine od razornog petrinjskog potresa. Da o brzini i načinu obnove ne treba trošiti previše riječi, govori i vapaj roditelja djece koja pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica koji je u potresu teško oštećen.

Ekipi Poziva stigao je Videopoziv očajnih roditelja iz Velike Gorice.

Gdje zapinje s obnovom te čija je ideja da se djecu s teškim senzoričkim smetnjama premjesti tik uz aerodrom, na teren je otišao istražiti reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

"Jako se puno govori o inkluziji o uključivanju, a zapravo smo isključeni iz zajednice, stavljeni na marginu grada, u nekakav geto, među hangare, kao da su naša djeca nekakav teret", poručila je Petra.

"Dođite, ovo je moja škola. Volim ići u školu da naučim čitati, pisati računati", rekao je David.

No u školu koju je pohađao šest godina više ne može. Zgrada je potresu prvo zaradila narančastu, a onda preko noći dolazi crvena naljepnica.

"Ovdje je sve nadohvat ruke od toga da djeca mogu u šetnju gradom, mogu u kino, u kazalište, u trgovinu. Da budu dio zajednice, da nisu izolirani na margini društva", istaknula je Petra.

Stara zgrada s dvorištem i igralištem nalazila se je tristotinjak metara od kina, kazališta, dućana, samog centra Velike gorice. Posljednje dvije godine škola je smještena u prostorima zrakoplovne škole tik uz zagrebački aerodrom. Gotovo četiri kilometra od centra, dva kilometra od najbližeg dječjeg parka.

"Mi više do svog centra ne možemo pješice. Autobus vozi svakih 35 minuta. Govorimo o djeci koja imaju višestruke teškoće u razvoju. Većina te djece ne može ući u taj autobus jer ne podnose gužvu, buku", napomenula je Martina.

Mira nema ni u školi. Koja je udaljena svega 200 metara od hangara za popravak aviona. Helikopteri, migovi naravno uz putničke avione ovdje se itekako dobro čuju.

"Kod većine djece s autizmom koji imaju problema sa zvučnom senzorikom, reakcija može biti poprilično burna. Mogu vrištati, napraviti autogresiju, udarati se po glavi, a mogu i pokazati agresiju prema drugima oko sebe", objasnila je Martina.

Za mamu Petru to je tek kap u moru problema. Mama se lavovski bori za status roditelja odgojitelja. No službe koje su rekle da David nije sposoban za samostalan život, mami ne daju to pravo.

"Prije svega to je jako lijepo, brinuti o svom djetetu, ali iziskuje jako puno energije, jako puno biti prisutan u svakom njegovom trenutku. On ima neku svoju rutinu, navike i čim je nešto van tih navika to je druga priča", ispričala je Petra.

Promjenom lokacije upravo se to i događa.

"Život uče kroz praksu, a ne kroz učenje. Njima je jako teško shvatiti to učenje. I onda idu po dućanima, muzejima, tako uče i shvaćaju", kazala je baka Marija.

Pa je teško shvatiti da i tri godine nakon potresa od obnove stare zgrade Centra nema ni O. Nakon niza mailova resorno ministarstvo pred kameru šalje ravnateljicu centra.

"Pa gledajte teško je zadovoljiti sve potrebe. Tako da očito nije moglo brže kad smo trenutno tu gdje jesmo", poručila je Nikolina Vučković Barišić, ravnateljica CZOO-a Velika Gorica.

Pa ponovimo van grada, van svih sadržaja, 200 metara od hangara za servis aviona.

"Vjerujem da ćemo sada doći na red. Tome u prilog govori da je raspisan natječaj za proces javne nabave za izradu projektne dokumentacije i rekonstrukcije glavne zgrade", dodala je Vučković Barišić i rekla da nikada nije bilo upitno da će se centar vratiti na staru lokaciju.

Ali kada, to ne zna. Roditelji su bez prevelikih očekivanja.

"Vjerujem, ali ne vidim nikakav pomak", istaknula je Marija. "Bilo je svašta rečeno. Nama se čini da je to sve samo ne privremeno rješenje", izjavila je Petra. "Važno nam je da ih društvo vidi da postoje, jer ako ih ne vide, ne mogu ih ni prihvatiti", napomenula je Marina.

Hoće li se išta pomaknuti s mrtve točke, bit će jasnije kroz koji dan po završetku natječaja za projektnu dokumentaciju. U prvom pokušaju doživio je fijasko, na njega se nitko nije javio.

Ravnateljica zavoda za socijalni rad Tatjana Katkić Stanić odazvala se Pozivu i dodatno pojasnila situaciju.

"Nažalost, u situaciji kad je zgrada bila toliko oštećena da se nisu mogle održavati sve izvaninstitucionalne usluge koje su predviđene tamo, kao ni nastava, onda je to bio jedini adekvatni prostor. Moramo imati na umu da se radi o ustanovi koja istovremeno pruža i usluge obrazovanja i socijalne usluge i koja zahtjeva značajne i prostorne kapacitete", rekla je Katkić Stanić.

U blizini nema ni igrališta

"Dio koji se odnosi na socijalizaciju, na odlazak u grad i kino i kazalište je dio koji se i sad može organizirati gdje ustvari ravnatelj sa svojom stručnom službom u svakodnevnom radu organizira i nalazi način da se djeca uključe i integriraju i odlaze u kazalište u parkove", poručila je Katkić Stanić.

"Naravno da ne mislimo da je to dobra lokacija, međutim to je privremeno rješenje, bilo je privremeno rješenje kako bi se djeci ponovo osigurale usluge obrazovanja i socijalne usluge. Druga mogućnost u tom momentu nije postojala, osim da djeca ostanu bez onog što je njihovo osnovno pravo i što je obveza ustvari da se osigura", napomenula je i dodala da je "u tijeku novi postupak, otvaramo ponude za projektnu dokumentaciju 19. prosinca, rok za izvršenje obnove zgrade je 12 mjeseci".

Ako se nitko ne javi na natječaj Katkić Stanić je na istaknula da će se natječaj ponavljati sve dok se netko ne javi te da je to jedan od prioriteta Ministarstva.

"Radi se o djeci s teškoćama u razvoju, o posebno osjetljivoj skupini gdje zaista moramo osigurati sve što je potrebno", kazala je Katkić Stanić.

Poručila je i da nova lokacija ne dolazi u obzir.

"S obzirom da je prostor koji se obnavlja gotovo 1000 kvadrata, ponavljam tu su uz prostore koji moraju zadovoljavati uvjete za obrazovanje djece i prostori koji se odnose na različite vrlo specifične potrebe te djece i gdje prostori moraju odgovarati standardima da bi se mogli staviti svi didaktički materijali s onim dodatnom opremom koja djeci treba. Tako da nažalost, takvih prostora ima vrlo malo i nema mogućnosti da se u ovom trenutku osigura prostor koji će opet biti zamjenski do nove zgrade", rekla je Katkić Stanić.

