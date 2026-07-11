Dva velika požara na Korčuli se spojila u jedan, gorjelo je i diljem Jadrana: "Proširio se na jako veliku površinu, a ovo je najveća opasnost"

Sve raspoložive vatrogasne snage upućene su na Korčulu gdje su se dva velika požara spojila u jedan.

Između Blata i Smokvice vatra je zahvatila veliku površinu, a na terenu je više od 150 vatrogasaca s Korčule, iz Konavala, Dubrovnika, te pripadnici interventne postrojbe.

Požar na Korčuli - 3 Foto: Andjela Scepanovic/Cropix

Reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić javila se s trajekta koji je krenuo prema Korčuli gdje je razgovarala s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Stjepanom Simovićem. Ranije, u 18:20, prema Korčuli je već krenuo jedan trajekt s brojnim vatrogascima, među kojima su bili i dubrovački vatrogasci.

Paula Klaić Saulačić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Požar se usred jakog vjetra brzo proširio na području Blata i Smokvice, tako da sada imamo jako složeno stanje na otoku. Požar se proširio na jako veliku površinu, na gustu borovu šumu", rekao je.

Dodao je da se dim i požar vide iz velike udaljenosti. "Ogroman je požar, vidi se sa svih strana. Čim se požar vidi tako izdaleka, jasno je o kakvoj se situaciji radi", kazao je.

Veliki požar na Korčuli Foto: Dnevnik Nove TV

Vjetar je u međuvremenu oslabio pa požar izgleda nešto blaže, no Simović upozorava da je situacija i dalje vrlo ozbiljna. "Svi vatrogasci s Korčule su tamo, a dodatno smo podigli cijelu županiju. Oni idu prema tamo i tijekom večernjih sati doći će još dodatnih snaga", rekao je.

Stjepan Simović, glavni vatrogasni zapovjednik Foto: Dnevnik Nove TV

Na pitanje jesu li kuće ugrožene, odgovorio je da zasad nisu, ali da se takva mogućnost kod požara ovih razmjera ne može isključiti.

Simović je objasnio da bi kanaderi trebali gasiti otprilike do 20:30, odnosno dok god im uvjeti i vidljivost to dopuštaju. "Ako budu mogli ostati malo duže, sigurno će ostati koliko god budu mogli da nam pomognu, ali mislim da ćemo ih vidjeti i sutra ujutro", rekao je.

Požar na Korčuli - 4 Foto: Nenad Opacak/Cropix

"Još će doći dio snaga, još jednim trajektom. Dolaze iz Župe dubrovačke, Dubrovnika i Metkovića. Bit će nas velik broj, ali više nećemo podizati snage do jutra. Vidjet ćemo što će se dogoditi tijekom noći", kazao je.

Veliki požar na Korčuli Foto: Dnevnik Nove TV

Kao najveći problem istaknuo je nepristupačan teren i veliku udaljenost požarišta od cesta. "Najveća je opasnost to što je požar jako daleko od puta. Puteva nema, dosta se mora pješačiti da bi se došlo do požara i to će nam jako otežati posao", rekao je.

"Iako kuće nisu ugrožene, moramo uvijek paziti jer je požar prešao na obje strane puta", dodao je.

Požar na Korčuli - 5 Foto: Andjela Scepanovic/Cropix

Vatrogasci su cijelo vrijeme ugroženi, rekao je Simović. "Nadam se da će sve završiti dobro. Na kraju priče treba paziti na vatrogasce, sve ljude i sve što se može dogoditi, ali sigurno je da je ovo zahtjevan požar", rekao je.

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Požari duž obale

No, nije to jedini požar, gorjelo je diljem Dalmacije. Iz Divulja se javila reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić koja je o požarima razgovarala s Joškom Grančićem, pomoćnikom glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalni dio Hrvatske.

Bruna Papić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Grančić je rekao da je požar na Korčuli jedan od najizazovnijih požara koji su tijekom dana izbili u Dalmaciji.

"Tijekom dana bilo je više požara. Za vrijeme grmljavinskog nevremena duž cijele Dalmacije izbio je čitav niz požara, a situacija je najzahtjevnija na Korčuli. Požar se i dalje polagano širi", rekao je.

Na terenu djeluju i zračne snage. U gašenju sudjeluju tri kanadera i jedan Air Tractor.

"Očekujemo dolazak i četvrtog kanadera koji će pomoći vatrogascima. Do kraja vidljivog dijela dana zračne snage radit će kako bi olakšale i pomogle vatrogascima tijekom noći koja je pred njima, a koja će zasigurno biti teška i vrlo izazovna", kazao je Grančić.

Joško Grančić, pomoćnik gl. vatrogasnog zapovjednika Foto: Dnevnik Nove TV

Na terenu su svi vatrogasci s otoka Korčule, a u pomoć su već pristigli i prvi vatrogasci s Pelješca. Županijski vatrogasni zapovjednik podigao je sve snage s područja cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a aktivirana je i Državna vatrogasna intervencijska postrojba iz Dubrovnika.

Grančić je dodao da je glavni vatrogasni zapovjednik, bude li potrebe, naredio stavljanje u pripravnost i ostalih snaga. "Snage iz četiri županije - Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba, spremne su. Pratit ćemo stanje, a ako bude potrebno, tijekom noći uputit će se na požar na Korčuli", rekao je.

Požar na Korčuli - 2 Foto: Andjela Scepanovic/Cropix

"Pred nama je jedna izazovna noć pa ćemo vidjeti kako će se stanje razvijati. Možda su ponegdje stradali poljoprivredni objekti i pomoćni objekti u poljoprivredi, ali nema nikakvih informacija ni podataka o stradavanju ili oštećenju kuća niti o ljudskim ozljedama", kazao je.

Veliki požar na Korčuli Foto: Dnevnik Nove TV

Osim požara na Korčuli, i dalje je aktualan i požar kod Grebaštice. Ondje su tijekom cijelog poslijepodneva djelovala dva kanadera i pet Air Tractora, koji su pomagali zemaljskim vatrogasnim snagama. U gašenju je sudjelovalo više od 70 vatrogasaca s 25 vozila. Požar još uvijek nije pod kontrolom, ali je situacija znatno bolja nego na Korčuli.

To, međutim, nisu bili jedini požari na području Dalmacije. Požar je izbio i u zaleđu Vodica, kao i na Čiovu, gdje je prije desetak dana zabilježen najveći požar.

Iza svega stoji udar groma

Prema prvim informacijama požari su buknuli nakon udara groma. Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić pojasnio je da je potrebna mala iskra da bi došlo do velikog požara.

Ivan Čačić, meteorolog Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Riječ je o scenariju koji je nažalost sve češći u sve toplijoj klimi. Nakon dugotrajnog razdoblja sušnog vremena te visokih temperatura dolazi do grmljavinskih oblaka, gdje svaka iskra predstavlja uzrok jedne ovakve pojave. Vidjeli smo to u Španjolskoj i Francuskoj, a sada i kod nas", objasnio je Čačić.