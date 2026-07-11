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Dva velika požara na Korčuli se spojila u jedan, gorjelo je i diljem Jadrana: "Proširio se na jako veliku površinu, a ovo je najveća opasnost"

PišeDNEVNIK.hr, 11. srpnja 2026. @ 19:34 komentari
Požar na Korčuli - 6
Požar na Korčuli - 6 Foto: Andjela Scepanovic/Cropix
Vatrogasce u Dalmaciji čeka neizvjesna noć zbog požara koji su buknuli tijekom dana.
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