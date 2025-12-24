Povlači se mali kućanski aparat: Odmah ga prestanite upotrebljavati i vratite ga trgovcu!

Državni inspektorat iz prodaje je povukao mali kućanski aparat koji nije siguran za upotrebu.

Iz prodaje se povlači mali kućanski aparat Mlinac za kavu, robne marke Switcn ON, tip proizvoda i model AN 460907-2401, SOKME 180 C1

Proizvođač mlinca za kavu je Kompernass Handdels GMBH iz Njemačka, a uvoznik i distributer u Hrvatskoj je Kaufland Hrvatska, koji proizvod i stavlja na tržište.

U obavijesti DIRH-a navodi se kako se proizvod povlači jer korisnik može dodirnuti dio koji je pod visokim naponom zbog nedovoljne izolacije, što može dovesti do strujnog udara.

Povlačenje proizvoda Foto: DIRH

Zabranjeno je stavljanja na tržište takvog proizvoda te se povlači s tržišta uz upozorenje potrošača na rizike.

Potrebno je odmah prestati upotrebljavati proizvod i obratiti se trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen, navodi DIRH.