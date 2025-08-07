Provjerite kuhinjske ormariće: Povlače se umaci

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu nekoliko proizvoda.

S tržišta se povlače:

Mang Tomas | All Purpose Sauce Hot 330g

Mang Tomas | All Purpose Sauce Regular 330g

Mang Tomas | All Purpose Sauce Regular 550g

na kojima je naveden rok trajanja do 25. 11. 2025. od dobavljača Beagley Cooperman, De Kwakel, iz Nizozemske, zbog alergena (soja) koji nije naveden na deklaraciji proizvoda.

Zemlja podrijetla umaka su Filipini, a dobavljač je Beagley Cooperman, De Kwakel, Nizozemska.

U maloprodaju su ga stavili LITTLE MANILA j.d.o.o. iz Zagreba, FIL-AVSO Air Tech d.o.o. iz Čakovca i ASIAN MIX d.o.o. iz Ludbrega.

S obzirom na to da na proizvodu nije označen alergen soja, proizvod može predstavljati rizik za zdravlje potrošača osjetljivih na njega, dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.