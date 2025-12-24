Oštra poruka UN-a moćnoj državi: "Riječ je o toliko ozbiljnoj primjeni sile, to je oružani napad"

Četvero pravnih stručnjaka Ujedinjenih naroda je u srijedu osudilo američku pomorsku blokadu Venezuele, opisavši je kao nezakonitu oružanu agresiju, te pozvalo američki Kongres na intervenciju.

Sjedinjene Američke Države su rasporedile svoje snage u Karibima te su nedavno presrele nekoliko naftnih tankera u sklopu pomorske blokade venezuelskih plovila za koja smatra da su pod sankcijama.

"Ne postoji pravo nametanja unilateralnih sankcija oružanom blokadom", rekli su stručnjaci UN-a u zajedničkom priopćenju.

Blokada predstavlja zabranjenu uporabu vojne sile protiv druge države prema Povelji UN-a, dodali su.

"Riječ je o toliko ozbiljnoj primjeni sile da je također jasno priznata kao nezakonita oružana agresija prema definiciji agresije Opće skupštine iz 1974.", kazali su.

"Kao takva, predstavlja oružani napad prema članku 51. Povelje, što znači da u načelu daje zemlji žrtvi pravo na samoobranu".

Američki predsjednik Donald Trump optužuje Venezuelu da koristi naftu, glavni resurs južnoameričke zemlje, kako bi financirala "narkoterorizam, krijumčarenje ljudima, ubojstva i otmice".

Caracas poriče bilo kakvu uključenost u krijumčarenje droge te tvrdi da Washington želi svrgnuti njegovog predsjednika Nicolasa Madura kako bi zauzeo venezuelske naftne rezerve, koje su najveće u svijetu.

Američke snage su od rujna izvele desetke zračnih napada na brodove za koje Washington tvrdi, a da pritom nije predstavio dokaze, da su prevozili drogu. U napadima je ubijeno preko 100 osoba.

"Ta ubojstva predstavljaju kršenje prava na život. Mora ih se istražiti, a odgovorne privesti pravdi", rekli su stručnjaci.

"U međuvremenu, američki Kongres bi trebao intervenirati kako bi spriječio daljnje napade i ukinuo blokadu", dodali su.

Pozvali su druge države da poduzmu mjere radi zaustavljanja blokade i nezakonitih ubojstava te kako bi se počinitelje privelo pravdi.

Stručnjaci koji su potpisali priopćenje su Ben Saul, posebni izvjestitelj za zaštitu ljudskih prava tijekom borbe protiv terorizma, George Katrougalos, stručnjak za promicanje demokratskog i pravednog svjetskog poretka, stručnjak za razvoj Surya Deva i Gina Romero, koja se bavi pravom na slobodno okupljanje i udruživanje.

Riječ je o nezavisnim stručnjacima od kojih je Vijeće UN-a za ljudska prava zatražilo da predstave svoje nalaze. Oni stoga ne govore u ime samih Ujedinjenih naroda.

Venezuela je u utorak u zgradi UN-a u New Yorku, nakon što je zatražila izvanredni sastanak Vijeća sigurnosti, optužila Washington za "najveću iznudu u našoj povijesti".