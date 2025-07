Državni inspektorat je obavijestio potrošače o opozivu žele slamki koje uvozi i na hrvatsko tržište stavlja ASIA EXPRESS FOOD zbog nedopuštenih prehrambenih aditiva u proizvodu.

Riječ je o aditivima E407, E410, E415 koji nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Radi se o Jelly Strip XL Assorted slamkama u pakiranju od 300 grama koje dolaze s Tajvana, trgovačkog naziva Jin Jin sljedećih LOT-ova i rokova trajanja.

Žele slamke koje Državni inspektorat povlači Foto: Državni inspektorat

LOT: 2024458304 s rokom trajanja do 6.10.2025., LOT 2025204362 s rokom trajanja do 5.5.2026., LOT 2025257597 s rokom trajanja do 5.5.2026., LOT 2025290774 s rokom trajanja do 5.5.2026., LOT 2025290794 s rokom trajanja do 19.2.2026. i LOT LM00012652 s rokom trajanja do 9.2.2026.