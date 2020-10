Afera Janaf uzrok je svakodnevnih trzavica između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. Povijest njihovih sukoba je dugogodišnja, a počeli su i prije kohabitacije.

Bez pristojnih osmijeha i bačenih rukavica, razmjena udaraca između premijera i predsjednika postala je svakodnevna.

"Da sam on, vjerojatno bih rekao da je 54-ogodišnji šmrkavac. Ja to neću reći, ali mogao bih to reći", rekao je Plenković o Milanoviću, dok je Milanović rekao da Plenković do jučer nije imao pojma ni o čemu: "Dakle, ne radi svoj posao, a danas se svima prijeti i riga vatru kao, ne znam, plameni jazavac."

S druge strane, početak kohabitacije, koja je počela nakon što je Milanović postao predsjednik Hrvatske, bio je obećavajući.

"Rekao sam da ćemo bit najbolji prijatelji u okvirima koliko je to moguće u politici", rekao je Milanović 7. siječnja ove godine.

Sličnog je stava tada bio i Plenković, koji je dan ranije rekao da trebaju surađivati, "pronalaziti zajednički jezik i interes nacionalni i to je ono što je bitno".

Borba za mjesto premijera

Kampanja u borbi za premijersku funkciju prije četiri je godine bila nemilosrdna.

"Nije bilo nikakvih ispada za razliku od kolege Milanovića koji se, eto, bavio lekarima. Vi ste se spustili na jednu razinu za koju ja nisam očekivao da ćete vi ići tako daleko, ali eto to je jedna nova dimenzija, pa sam i to upoznao od vas u ovoj kampanji", rekao je Plenković tijekom sučeljavanja.

Premijer je pritom aludirao na snimku sa sastanka s predstavnicima braniteljskih udruga na kojoj je Milanović rekao da njegova "stara nije bila vojni lekar kao Plenkovićeva". Na sučeljavanju je rekao da je to izjavljeno u privatnosti i da to nikada ne bi javno rekao.

"Dakle, to su HDZ-ovi agenti snimili. Radi se o vjerodostojnosti, ne nje, Vas", rekao je Milanović, a Plenković je rekao da će mu oprostiti: "Bez obzira što mislim da je to ispod razine, ja mu kao kršćanin to mogu oprostiti, ali neću zaboraviti."

Andrej Plenković i Zoran Milanović odbili se sučeliti u programu Nove TV

Andrija Jarak o sukobu premijera i predsjednika: "Pitanje je mogu li njih dvojica uopće više civilizirano komunicirati"

Počeci epidemije koronavirusa i potres donijeli su suglasje, ali s popuštanjem mjera zakotrljale su se kritike s Pantovčaka na račun Kriznog stožera.

"On se vjerojatno boji da mu se Sabor ne bi uplitao u posao, da mu ne bi komplicirao život i to je donekle racionalan strah. Polazim od toga da nema nikakve diktatorske namjere niti uzurpatorske, ali imamo problem", krajem srpnja je rekao Milanović.

Zaiskrilo je i oko ideoloških pitanja poput ploče HOS-a i proslave Dana državnosti.

"Kupio si nekakve glasove žetonima i doći će netko drugi. Nadam se da će biti razuman, da neće tjerati svoju volju i odabrati nešto što smeta polovici ili većini hrvatskih građana", rekao je Milanović 30. svibnja.

Tri dana kasnije stigao je odgovor premijera: "On ima neke jako zanimljive logičke konstrukcije. Bolje bi mu bilo da poštuje Dan državnosti RH kao predsjednik Republike, nego da izmišlja konstrukcije koje ne stoje."

Pomirljivi tonovi nisu dugo trajali

Ipak, u Kninu su se rukovali i mogli su se čuti pomirljivi tonovi, ali su se prepirke nastavile već krajem oko putovanja u Albaniju i Finsku. Verbalni obračuni eskalirali su u aferi Janaf, i ne prestaju više od mjesec dana.

"Ne, nisam nervozan, nikad nisam nervozan, ljut sam", rekao je Milanović.

"Ja se nadam da je on dobro jer, kad netko dobije bjesnoću, onda su to vrlo neugodni simptomi", odgovorio mu je premijer.

Milanović je stao na loptu na dan napada na Markov trg i policajce.

"To su prije svega državne institucije i njih treba štiti na određeni način. I ako se konačno odluče na to u Vladi, imaju moju podršku", rekao je predsjednik.

Međutim, do pomirenja nije došlo.

"Sjeme mržnje i agresije prema meni u eter 2016. u političkoj utakmici SDP i HDZ je tada bacio Milanović", rekao je Plenković.

Razmjeni uvreda zasad se ne nazire kraj, kao ni početak civilizirane suradnje državnog vrha.

