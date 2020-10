Sve je više političkih aktera kojima je jalove komunikacije, posebice one između premijera i predsjednika, dosta. Apeliraju da se krene razgovarati o rješavanju konkretnih problema koji muče građane.

Andrej Plenković najavio je političku bitku protiv onih koji odobravaju zločin na Markovu trgu. Rekao je da će prema njima napraviti sanitarni kordon. U njegovim se riječima prepoznao, Miroslav Škoro, pa mu na to i odgovorio.

"Politička bitka HDZ-a kojeg ja vodim će biti da napravim sanitarni kordon prema političkim strankama koje podržavaju, odobravaju ili nalaze razumijevanja za ovakve zločine. Sanitarni kordon. Jeste me dobro razumjeli? Kao da idu u karantenu što se mene tiče", rekao je proteklog tjedna Andrej Plenković.

Iz "karantene", ili kako ju je sam nazvao, selektivne samoizolacije, Miroslav Škoro je u nedjelju uzvratio:

"Očito Vam u ovom Vašem trenutku političke nestabilnosti nije jasno da je jedini sanitarni kordon na hrvatskoj političkoj sceni onaj kojim se birači polako ograđuju od Vas. Jedini kordon koji ste Vi uspješno izgradili jest policijski kordon oko zgrade svoje Vlade."

Stigao je i brzi odgovor iz HDZ-a.

"Očito bi trebalo promijeniti narod jer nije se glasalo kako je zaželio Škoro i njegova ekipa. Narod je dao podršku HDZ-u i to je očito najveća frustracija", poručio je u nedjelju Ante Sanader.

Škoro je u svojoj objavi branio je i MOST, ali oni se u premijerovim riječima nisu našli.

"I da nas je spomenuo ne bismo se na to osvrtali. Mislimo da zemlji prijeti velika gospodarska kriza, za naše poduzetnike i obrtnike nisu produljene mjere, građanima prijeti ovršni tsunami, mislim da bi političari trebali naći rješenja za ta pitanja", rekao je Nikola Grmoja.

S druge strane, predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković komunicirali su na sljedeći način:

"Imamo ponovno jednu seansu guslanja odnosno narikanja ovoga puta muškarca od 50 godina", komentirao je Milanović.

"Da sam on vjerojatno bih rekao da je 54 godišnji šmrkavac, ali ja to neću reći, ali mogao bih to reći", bio je Plenkovićev odgovor na to.

Komentirao je i Ante Sanader te branio poziciju svoga šefa stranke.

"Valjda mu je samo odgovorio, ništa drugo, kao i svi drugi što su mu odgovorili koje je on napao u ovom periodu kad je vrlo čudno njegovo ponašanje i kad je vrlo čudno što ga žulja", rekao je Sanader.

Nakon mjesec dana mnogi su se zasitili ovakve komunikacije.

Siniša Hajdaš Dončić smatra kako bi svi političari trebali zajedno početi razgovarati o tome kako zaštititi zdravstveni sustav te o energetskim vaučerima.

"Ukoliko bi premijer uistinu radikalno i korjenito htio rješavati stvari onda bi zapravo trebao zagrabiti puno dublje i ozbiljnije, a on to ne čini. No, ako spušta poreze za najbogatije u trenutku kada ljudi kao na traci dobivaju otkaze ne radni ništa da bi zadržao tu radnu većinu na radnim mjestima", rekla je Katarina Peović.

Većina oporbe u sastanku predsjednika i premijera vidi kraj ovom verbalnom ratu čelnih ljudi u državi.

