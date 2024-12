Srebrnjak je EU projektom trebao postati istraživački centar. Za vrijeme Milana Bandića 2019. dodijeljeno mu je više od 57 milijuna eura. Krenuli su problemi koji kulminiraju smjenom ravnatelja te se do 2021. realiziralo manje od 0.01 posto sredstava. Tomislav Tomašević kaže kako je ključ neuspjeha upravo u početku.

"On kaže da projekt propada zato što smo se mi svađali sa gradonačelnikom. On je četiri godine na vlasti. On je imao dovoljno vremena da raspiše natječaj za opremanje, za gradnju, za gradnju i tako dalje", rekao je Boro Nogalo, bivši ravnatelj bolnice Srebrnjak.

2021. započela je gradnja, no izvođač radova Kamgrad suočio se s problemima. Unatoč intervencijama grada, raskidaju ugovor zbog dugovanja. Grad pokušava spasiti projekt i podnosi dokumetaciju za nastavak u kojem je supotpisnik s Ministarstvom znanosti.

"Bolnica i grad su zaista napravili sve što je u njihovoj moći, predali su svu dokumentaciju za faziranje, tako da s te strane što se tiče grada, ostala je apsolutno dobra volja da se projekt realizira. Što se grada tiče, mi smo napravili sve što je bilo našoj moći", rekla je Dinka Živalj, glasnogovornica grada Zagreba.

Zbog nemogućnosti poštivanja rokova izgradnje, grad Zagreb na skupštini donosi odluku o vraćanju milijuna eura.

"Znači da se išlo s tim, a da nije završeno, kao što smo svi znali da zbog propuštanja prvih dvije godine to nije bilo realno, grad bi morao vratiti svih 57 milijuna eura", rekla je Živalj.

Ministarstvo znanosti koji je nositelj projekta kaže kako su oni naložili vraćanje sredstava. "Do kraja 2023. godine, kad je bio i zadnji mogući rok za završetak projekta, nakon odobrenog produženja, novi izvođač nije bio ugovoren, te stoga ni radovi nisu završeni, a ključni ciljevi projekta, poput opremanja bolnice i postizanja istraživačkih rezultata, nisu ostvareni. Bolnica navodno nastavlja raditi na pripremi dokumentacije, no ostaje neizvjesno hoće li uspjeti osigurati potrebna sredstva".

Nogalo smatra da je razlog kraha interesne skupine koje se žele domoći vrijednog zemljišta na Srebrnjaku te prijeti prijavom. "To je udruženi pothvat mnogih ekipa, međutim u ovom trenutku najveći krivac, osim ministarstva znanosti i osim ministarstva zdravstva koje uopće ne zanima da li taj projekt je ili nije - ne pričaju o tom projektu, je grad. I grad Zagreb je zbog toga osnovni krivac.

Grad Zagreb situaciju želi popraviti novim projektom od 20 milijuna eura za obnovu bolnice.

