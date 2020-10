Konferenciju za medije premijera Andreja Plenkovića najavljenu za 16.45 sati uživo pratite na portalu DNEVNIK.hr.

Premijer Andrej Plenković u petak za 16.45 sati sazvao je konferenciju za medije.

Odmah je rekao kako je riječ o reakciji na konferenciju predsjednika i na "sve laži koje je izgovorio".

"Već je danas održan jedan savjet Koordinacije za sustav nacionalne sigurnosti. To je tijelo, nije skup vatrogasaca i planinara, kako on to kaže. Postoji nekoliko bitnih elemenata, kod njega se vidi teški kompleks poraza na izborima 2016., ton je ponovno prema meni bio podcjenjivački i iznio je niz laži. Pobrojao je gotovo sve susrete koje smo imali u životu, stalo je sve u to jedno izlaganje. Bili smo kolege u Ministarstvu koji smo popili nekoliko kava, točno je da sam ga posjetio jednom u Bruxsellesu, mislim 1995. godine. Učlanio se u SDP praktički pred promjenu vlasti 2000., sve '90. ja nisam primijetio da je on veliki SDP-ovac", rekao je Plenković.

Komentirao je i navode da je vojni rok izbjegao zbog anemije.

"Bitno je da je točno da imam anemiju i da ju ima veliki dio članova moje obitelji, moj sin ima tu vrstu anemije i nekoliko mojih rođaka, i oni su bili oslobođeni vojnog roka. Lažna je teza da me majka lekarka spasila vojnog roka i ovdje to oštro demantiram", naglasio je premijer.

"Očito ga kopka, muči i boli što sam ga porazio na izborima. On nastavlja i danas govoriti protiv DORH-a, načina na koji radi policija, DORH i kako bi oni trebali raditi neke radnje. Da to govori netko iz HDZ-a bio bi napadnut za mješanje u pravosudne radnje. Kako on zna da počinitelj nije imao nekog pomagača? Kako to može znati? Zato pitam one koji na tome rade, da objavimo snimku i zadovoljimo interes javnosti, a zaštitimo integritet istrage", poručuje premijer o Milanovićevim izjavama da se u subotu našao s predstavnicima DORH-a i pitao o snimci napada pred Vladom.

"Njegova proricanja što ću ja napraviti 2024. sada meni govori što su mi govorili i Zekanović, on je govorio isto da ja idem u Bruxelles. Jesam li tu i vodim Vladu RH ili sam u Bruxellesu? I gđa. Mrak Taritaš, isto je bila ta teza", kaže i poručuje kako napadi na njega neće proći.

"Odgovorit ću mu svaki put, argumentirano", kaže.

"Kad se spomene Janaf onda odgovora nemamo. Dragana Kovačevića sam vidio dva ili tri puta kao premijer, nikako u klubu u Slovenskoj, za razliku od njega koji je tamo bio u lockdownu dva dana nakon potresa u Zagrebu, da se pojede nešto da se ne bi bacilo. To je stalno pila naopako i prebacivanje odgovornosti. To je njegov stil i taktika. I krije odgovor čemu ovakva enormna nervoza", kaže premijer.

Rekao je i kako, vezano za suradnju s predsjednikom, on je odbio imati predstavnika u povjerenstvu za nabavku vojnih aviona.

"Na tom sastanku predsjedao je Tomo Medved. Znate tko mu je zamjenik? Dragan Lozančić", ističe premijer.

"Šale koje je on pustio kad se kroz određene emisije, članke, medije počnu taložiti, netko će pomisliti kako je to sve istina što on govori", rekao je.

"Indikativno je da teze koje on pušta, sad ću ih ponoviti, sve što ću reći došlo od njega ili njegovih trbuhozboraca - o udbaškom sinu, lekarki, mrzitelju Tuđmana, to cijeli taj frame, to je ta kora od banane koju on baca pod moje noge. On nije direktan uzrok napada pred Vladom, ali je dao fini obol govoru mržnje", ističe premijer Plenković.

Upitan koju političku korist ima Milanović od napada na njega, Plenković kaže kako se Milanović cijelo vrijeme poziva na brojeve birača koji su glasali za njega.

"To je ista retorika kakvu koristi gđa. Vidović Krišto", kaže.

Upitan misli li da je primjereno da se sazivaju izvanredne presice oko prepucavanja u vrijeme kada imamo koronakrizu, manjak liječnika...

"Svi su ostali zašutjeli. Nervoza kreće kada se ortvara slučaj Nova Gradiška, Velika Gorica i jedno javno poduzeće. Napada DORH, policiju "svojom jezičinom". Svi su ušutjeli, ali ja neću. Ovo je moj usputni sport, radi zaštite integriteta sebe, svoje obitelji, ali to ne znači da se ne bavimo bitnom poslom", rekao je Plenković pa počeo nabrajati poteze svoje Vlade.

Na pitanje do kada će trajati ova prepucavanja, Plenković kaže da to nitko ne može znati.

Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak upitao je premijera hoće li se odazvati pozivu Nove TV da sudjeluje u debati predsjednikom Milanovićem odgovorio je da nije vidio poziv i da će pogledati što piše.

Apelirao je na građane da se pridržavaju mjera kako bi se suzbilo širenje koronavirusa. Upitan za kazne za nenošenje maski kaže da se na to išlo namjerno. "Ja očekujem da ljudi budu odgovorni, to je zdrav razum. Mislim da su ljudi dovoljno razumni, pa ovo traje već jako dugo i svi smo svjesni okolnosti. U ovom trenutku nema kazni za nenošenje maske, želimo zdravlje, ali želimo i plaću, ne možemo imati plaću, neodgovorno ponašanje, i očekivati da će zdravstveni sustav izdržati. Hrvatska ima 15.000 kreveta i još 1.500 na intenzivnoj njezi. U cijeloj državi", naglasio je Plenković.

Informacija o premijerovom obraćanju stigla je samo nekoliko minuta nakon što je završila konferencija za medije predsjednika RH Zorana Milanovića.

Predsjednik je gotovo sat vremena govorio o premijeru i njihovim prepucavanjima koja traju već nekoliko tjedana. Većinu vremena govorio je upravo o sinoćnjem nastupu premijera Plenkovića koji će mu vrlo brzo, čini se, odgovoriti.