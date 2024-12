500 grama čokolade za kuhanje - gotovo 6 eura. Odnosno nešto više od 45 kuna. Pa je i reakcija..."Sramota, sramota i sramota", rekla je Silvija iz Zagreba.



"To je malo previše para. Preskupi su, općenito, Ja imam, u odnosu na ove mirovine u Hrvatskoj, malo bolju mirovinu, ali neću iz principa davati tolike novce", rekli su Ilija i Božica.

"Previše je, sada se rade kolači i možda si neki ljudi to ne mogu priuštiti onda", rekla je Petra.

I tako je svugdje u svijetu, objašnjava poduzetnik Domagoj Cerovac koji godinama prati tržište čokolade. "70 posto svog zrna kakaovca se proizvodi u zapadnoj Africi, to je Obala Bjelokosti i Gana. Oni su prošle godine imali izrazito lošu berbu. I to je uzrokovalo to da je cijena znatno porasla".

Pa je domino efekt odradio svoje. "Ako pogledamo prije godinu dana, zrno kakaa koštalo dvije do dvije i pol tisuće dolara na tonu. Psihološka barijera o kojoj se govorilo zadnjih deset godina je bila tri tisuće dolara po toni. Danas je jedna tona kakaovca na burzi 11 i pol tisuća dolara", objasnio je Cerovac.

Ovih će se dana kupovati, ali i pripremati slatko na sve strane. Reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec je prolistala kataloge i pogledala cijene za neke namirnice koje se najčešće koriste za izradu kolača. I evo što je našla.

500 grama čokolade za kuhanje, platit ćemo od 5.59 do 5.79 eura. 250 grama maslaca ide od 3 pa i do 3.85 eura. Kvasac 42 grama - od 14 do 59 centi.

Za kolače trebaju i proizvodi čije je cijene Vlada ograničila.

Kilogram glatkog brašna je 80 centi i kilogram oštrog 83 centa. Kilogram bijelog kristal šećera je 1.33 eura. 10 svježih jaja razreda M, kavezni uzgoj - 2 .45 eura. I jestivo suncokretovo ulje, jedna litra, još uvijek je 1.72 eura, ali se ovih dana pronalazi i za jeftinije.

Živimo u vremenima u kojima je jeftinije u trgovini kupiti kilogram čokoladnih kolača, koje je netko trebao napraviti, zapakirati i dovesti do trgovine koja će nam ih prodati – nego kupiti kilogram čokolade za kuhanje.

