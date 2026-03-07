Stigao zadnji let s Bliskog istoka: U Hrvatsku vraćeni svi državljani koji su zatražili reparaciju

Zadnjim repatrijacijskim letom s Bliskog istoka vraćena su u subotu navečer u domovinu 123 hrvatska državljana iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije, koji su se ondje zatekli usred američko-izraelskog rata s Iranom.

Zrakoplov Croatia Airlinesa iz Rijada je poletio u subotu iza 15 sati, a u Zagreb je sletio oko 20:30 sa 123 hrvatska državljana te 27 stranih državljana, većinom građana Europske unije, a među njima pet državljana BiH, po četiri iz Njemačke, Češke i Italije i tri državljana Kanade.

Prioritet i na ovom letu imale su najranjivije skupine hrvatskih državljana, odnosno djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji.

Večerašnjim letom u Hrvatsku je vraćano više od 700 njezinih državljana na dva leta Croatia Airlinesa i 3 charter leta u organizaciji Vlade, preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Na Bliskom istoku ostali su samo rezidenti, odnosno oni koji tamo žive i rade, a vraćeni su svi hrvatski državljani koji su se tamo zatekli i zatražili reparijaciju.