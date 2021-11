Državni zavod za statistiku je 15. studenog, dan nakon završetka Popisa stanovništva 2021., donio odluku prema kojoj će dio onih koji su popisivali građane dobiti manje novca. Dio se pobunio i iz protesta - ne vraćaju laptope.

Nezadovoljni popisivači kojima je iz Državnog zavoda za statistiku retrogradno donesena odluka o smanjenom honoraru za popisivanje su odlučili uzvratiti tako što odbijaju vratiti laptope i drugu opremu koja im je služila za popis dok im se ne isplati obećani novac.

Riječ je o popisivačima ispostave Gornji grad - Medveščak. Naime, izmjenom Odluke o određivanju novčane naknade, koja je donesena još u lipnju, dio popisivača trebao bi dobiti i do 2700 kuna manje od planiranoga. Među njima je studentica Fakulteta političkih znanosti Ida Haklička.

Naknada za raspršenost

Haklička kaže da su popisivači prema odluci iz lipnja trebali dobiti za svaku popisanu osobu osam kuna, za svaki upitnik o kućanstvu i upitnik o stanu po četiri kune, a za svaku preuzetu šifru četiri kune. Propisana je i naknada za raspršenost, koja iznosi od 300 do 900 kuna. Ističe da se popisivačima plaća samo za popisane osobe, tako da su za svoj rad na objektima u kojima nitko ne stanuje, a koje su također bili dužni obići, dobili nula kuna. Zato je pojašnjava Haklička, uvedena naknada za raspršenost.

Po tome bi Ida, koja je radila na zagrebačkom Gornjem gradu s dosta nestambenih objekata, uz onih napuštenih zbog potresa, imala pravo na maksimalnu naknadu za raspršenost. Ali je njoj i njezinim kolegama, koji su radili na tom području, iz Zavoda nakon 15. studenog stigao e-mail u kojem ih se obavještava o izmjeni Odluke, piše Jutarnji list.

Prema dopuni Odluke ''raspršenost terena podrazumijeva veliku površinu popisnog kruga radi velike udaljenosti između pojedinih stanova koje taj popisni krug obuhvaća te se nalaze uglavnom u ruralnim naseljima''. Znači da po toj odluci, Ida i ostali popisivači u gradovima ne mogu dobiti naknadu koja se, po novome, dobiva samo za ruralna područja.

''Nitko nikoga nije tjerao''

Na upit zašto je do te promjene došlo Državni zavod za statistiku odgovorio je, piše Jutarnji, kako je i u prijašnjim popisima vrijedilo da se to odnosi samo na pretežito ruralna područja. Odgovor na pitanja je li uopće legalno retrogradno donijeti takvo dodatno pojašnjenje i što će sada poduzeti nisu odgovorili.

Jedna od kontrolorki iz središta Zagreba kaže da je posebno središte specifično jer ondje ima puno ustanova koje popisivači moraju obraditi ''ali za nju neće biti plaćeni jer nisu popisali ni osobe, ni kućanstva ni stanove''.

''Iz Zavoda se brane tako da kažu da nitko nikoga nije tjerao da se prijave za centar Zagreba. Po toj logici, centar Zagreba nikad ne bio popisan'', kazala je za Jutarnji list te dodala kako ustanovama treba dodati i sve objekte koji su prazni od potresa, a za koje vrijedi isto pravilo.

U Slavoniji može, ali u Zagrebu ne

Za postojanje dopune Odluke ni popisivači ni kontrolori nisu znali. Kada su shvatili da ljudi neće imati očekivanu zaradu te da bi mogli odustati od rada, svoju zabrinutost iznijeli su Zavodu. ''Mi smo to shvatili kao čin dobre volje. Ponudili su nam dokument kao opciju i krenuli davati upute kako ostvariti i izračunati raspršenost, da bi se predomislili i krenuli zakidati popisivače za ono na što imaju pravo'', ispričala je koordinatorica. Dodaje kako će se naknada za raspršenost u Slavoniji primjerice odobriti.

''Onda se počelo otezati...''

U lipnju, kada je išao javni poziv, Zavod je komunicirao prosječnu zaradu od pet do šest tisuća kuna po popisivaču za tri tjedna popisa. Ljudi su se javljali na temelju tih informacija. Nitko nije računao da će raditi s produžecima, sad već devet tjedana. Ida je, stoga, za devet tjedana rada zaradila 3700 kuna.

''Da zarada uopće neće biti obećavanih pet do šest tisuća kuna, shvatila sam kad nisam dobila, kako je rečeno, od 200 do 250 adresa koje trebam obići, nego njih 101. Mislila sam, odradit ću to brzo. Dva tjedna mi daj, ja sam s tim gotova. Tri tisuće kuna za dva tjedna, nije ni to loše. A onda se to počelo otezati'', pojašnjavaIda.

No, kontrolorima će ipak, bez obzira na to koliko posao trajao, biti isplaćeno fiksnih 5600 kuna. Popisivači koji će sada raditi i nakon što je službeno okončan Popis, jer treba popisati i one koji su se naknadno javili. Dobit će svoju naknadu po osobi i kućanstvu, ali kontrolorima plaća ostaje ista, bez obzira što rade dodatan posao.