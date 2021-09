Neki građani su se uspjeli samopopisati i u ponedjeljak 27. rujna, iako je najavljeno kako će samopopisivanje trajati do 26. rujna. Doznajemo hoće li samopopisani 27. rujna biti uzeti u obzir.

Nakon što su građani imali u nedjelju problema sa samopopisivanjem, neki od njih uspjeli su se popisati putem sustava e-Građani.

Kako doznajemo u Državnom zavodu za statistiku, u obzir će biti uzeti i oni građani koji su se samopopisali nakon roka prve faze koji je istekao u noći na ponedjeljak.

Državni zavod za statistiku (DZS) u povodu završetka prve faze digitalnog popisivanja i početka druge faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., održat će konferenciju za novinare.

Lidija Brković, glavna ravnateljica DZS-a i Damir Plesac, glavni koordinator za popis stanovništva, kućanstava i stanova, rekla je detalje vezane uz samopopisivanje na konferenciji za medije.

Kako je navela, do sada je popisano više od 1,4 milijuna građana. "Uspješno je popisano više od milijun i 420 tisuća građana. Ta velika brojka nas jako veseli. To je bilo u skladu s našim očekivanjima, čak i iznad naših očekivanja", kazala je Brković.

Druga faza popisa počinje u utorak

"Zbog izuzetno velikog interesa za popisivanje putem sustava e-Gradjani tijekom jučerašnjeg dana, zadnjeg dana samopopisivanje, došlo je do usporavanja rada samog sustava. Iz tog razloga i s obzirom da su nas kontaktirali građani, donesena je odluka da se faza samopopisivanja produži još danas tijekom dana, dakle do 24 sata. Pozivamo sve građane koji su jučer počeli samopopisivanje i nisu uspjeli dovršiti ili su zainteresirani za samopopisivanje, naprave to tijekom dana", dodala je.

"To znači da će i druga faza popisivanja, kad na teren izlaze popisivači, početi sutra", zaključila je Brković.

Testiranja popisivača svaka tri dana

Navodi i da su za sve popisivače koji nemaju COVID digitalnu potvrdu organizirana testiranja brzim antigenskim testovima.

"Što se tiče testiranja popisivača koji nemaju COVID potvrdu, ono je organizirano u suradnji s nadležnim lokalnim institucijama. Oni će tek nakon negativnog testa moći izaći na teren. Ima ih oko 4000, a dobili smo informaciju da su se u međuvremenu neki od njih cijepili", dodala je Brković i istaknula da, ako se dogodi da popisivač, koji će biti svaki treći dan testiran, dobije pozitivan test, o tome će biti obaviješteni građani koje je posjetio.

"Popisivači spremni za teren"

Plesac navodi da su u desetak dana obišli sve županije te da su informacije s terena pozitivne. "Naši popisivači su vježbali na aplikaciji i spremni su na izlazak na teren i popisivanje", kazao je.

"S obzirom da smo imali dosta upita naših građana da bi htjeli promijeniti neke svoje odgovore na određena pitanja, to će im biti omogućeno u trenutku kad popisivač dođe na vrata preuzeti kod", rekao je Plesac.

"Niti jedan popisivač ne može ući u podatke građana koji su se samopopisali i mijenjati ih. No, ako je potrebno i građani to budu tražili, oni mogu u napomene upisati određene promjene", dodao je Plesac.

Završena prva faza popisa

Prva faza popisa stanovništva, ona u kojoj su se građani sami popisivali putem sustava e-Građani, počela je 13. rujna i trebala je trajati do nedjelje u ponoć. Mnogi su tu mogućnost pokušali iskoristiti u zadnjim satima pa je stranica za samopopis pala. Korisnike je to razljutilo.

Na teren sutra izlazi gotovo 8000 popisivača. Obići će i kućanstva koja su se sama upisala. Popisivači će na terenu popisati sve koji se nisu samostalno popisali.

Nema točnog rasporeda kad građani mogu očekivati popisivača na svojem pragu. Onima koje ne zateknu kod kuće u trenutku dolaska, popisivači će ostaviti obavijest i dogovoriti termin novog dolaska.

"Ako se kućanstvo samostalno popisalo i većinu će vremena biti odsutno, kontrolnu šifru moguće je zapisati na papir i zalijepiti na vrata kako bi je popisivač mogao preuzeti. Također, možete zamoliti susjeda koji očekuje popisivača da preda popisivaču Vašu kontrolnu šifru od samopopisivanja", navodi se na službenoj stranici popisa stanovništva.