Nakon pojave afričke svinjske kuge u Njemačkoj Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere i farmere poziva na oprez. Naime, razina zaštite na hrvatskim farmama još je uvijek zabrinjavajuća. Od 71.587 gospodarstava, samo manji dio ima sve biosigurnosne mjere.

Slavko iz Gašinaca preselio je proizvodnju i počinje s postavljanjem dvostrukih ograda.

"Od Ministarstva poljoprivrede dobio sam novac za električni pastir i nešto ograde i sad ja to skidam i donosim ovamo", rekao je Slavko Sičaja, uzgajivač crne slavonske svinje. One koje su na otvorenom tako će štititi od afričke svinjske kuge.

"Kod nas je 1968. godine bila slinavka i šap, sve su nam papkare poubijali, tako je bilo naređeno, pa se toga uvijek sjetim", dodaje.

Istočna Hrvatska bogata je lovištima i puna je divljih svinja, a upravo su one jedna od najvećih opasnosti za prijenos afričke svinjske kuge. Postavljanje ograda resorno ministarstvo sufinancira s ukupno 1,4 milijuna kuna, odnosno s najviše 20 tisuća po uzgajivaču. Na velikim farmama zaštita je još veća.

Vlasnik farme svinja Mirko Kolić kaže: "Ovdje unutar farme ne ulazi nitko osim nas djelatnika, danas smo imali utovar, znači dezinfekcija vozila, zaštitna odijela, tuširanje." No takvi su u manjini.

"Takvih je farmi mali postotak, ali na njima je praktički 60 posto životinja. Nažalost, imamo velik broj gospodarstava koja nisu provela sve biosigurnosne mjere", rekla je Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.

Afrička svinjska kuga prisutna je u 10 zemalja članica. Najviše zaraženih divljih svinja je u Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj, a uz Njemačku bolest se proširila i u Estoniju, Latviju, Litvu, Slovačku i Italiju. Sve je dovelo do pada otkupnih cijena.

"To je nama problem, a s druge strane stočna hrana je u porastu između 50 do 60 posto. Još ako dođe afrička kuga, to će onda biti katastrofa za nas", dodaje Sičaja.

Dođe li, sva se stoka na zaraženom imanju mora usmrtiti, dok se u krugu od 3 i 10 kilometara zabranjuje njezin promet. To se može spriječiti preventivnim mjerama, za čije su kršenje predviđene kazne do 50.000 kuna.

