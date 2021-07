U njemačkom Leverkusenu bila je teška nesreća. U jednoj od tvrtki kemijskog parka došlo je do eksplozije, buknuo je požar, a potom se gradom i okolicom proširio crni oblak dima. Jedna je osoba poginula, 30-ak je ozlijeđenih, a četvero nestalih. Situaciju pomno prati i brojna hrvatska zajednica koja tamo živi.

U utorak ujutro, oko 9:30 Leverkusenom je odjeknula eksplozija. U jednom od postrojenja obližnjeg kemijskog parka došlo je do nesreće. ''Onda su se čule sirene i osjetilo se ono... prozori su vibrirali. Mi smo samo kilometar i pol od toga udaljeni'', rekao je Ivan Maršić, Hrvat iz Leverkusena i dodao da su im preko megafona govorili da ostanu u kući, zatvore prozore i vrata.

Požar je ugašen, ali građanima i dalje prijeti opasnost od crnog oblaka. Proširio se gradom i okolicom nakon eksplozije sustava spremnika s otapalima. Što je uzrokovalo nesreću, još se utvrđuje. "Izgorjela su otapala i klorirana otapala. Nemamo precizne analize o oblaku, koji je na velikoj visini'', pojasnio je voditelj Chemparka Lars Friedrich.

Gradonačelnik Leverkusena Uwe Richrath kazao je da je sada najvažnija maksimalna pozornost i osjetljivost. ''Treba poduzeti mjere predostrožnosti. Zatvaramo igrališta, voće iz vrta treba prati prije konzumacije, a onda moramo čekati analizu'', upozorio je Richrath.

U kemijskom parku kod Leverkusena posluje više od 30 kemijskih i farmaceutskih tvrtki, koje tamo proizvode i odlažu više od pet tisuća različitih kemikalija. "Znamo da smo preplašili stanovnike Leverkusena, da se sada boje. Radimo sve što možemo kako bismo situaciju stavili pod kontrolu što je prije moguće'', rekao je Friedrich.

Testiran je zrak, testirana je kiša koja je u međuvremenu padala. Zasad nisu objavljeni nikakvi rezultati. Ivan s početka priče, koji u Leverkusenu živi cijeli život, kaže da manji incidenti u kemijskom parku nisu novost.



''Zna se dogoditi to u Bayerweku, ako je nešto tamo onda se čuju isto sirene, ali to da se čuje ovakva detonacija... To još nisam doživio ovdje'', kazao je Maršić. Jedna je osoba poginula, a petero se u bolnici bori za život. Za četiri zaposlenika još uvijek se traga.



