Tri su osobe ozlijeđene, zagrebačka policija traži svjedoke: "Javite se..."

Zagrebačka policija izvijestila je da pozivaju svjedoke dviju prometnih nesreća koje su se dogodile u ponedjeljak da im se jave.

Prva prometna nesreća dogodila se oko 16:30 na raskrižju Aleje grada Bologne i Gospodske ulice kada je vozilo naletjelo na pješakinju. Pješakinja je ozlijeđena u nesreći.

Druga se nesreća odvila nešto kasnije, oko 18 sati, na raskrižju Ulice Savezne Republike Njemačke, Islandske i Ukrajinske ulice.

U nesreći su sudjelovali vozač osobnog automobila marke Volkswagen Passat srebrne boje zagrebačkih registarskih oznaka i osobni automobil marke Kia Sportage smeđe boje zagrebačkih registarskih oznaka.

Tom su prilikom dvije osobe ozlijeđene.

"Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće, pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192", poručila je zagrebačka policija.