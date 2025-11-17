Policija privela čak 29 maloljetnika, nemaju ni 15 godina: "Vrše i provjere za odgovornost roditelja"
Piše Božidar Lončar/DNEVNIK.hr,
17. studenoga 2025. @ 17:30
O novom incidentu s maloljetnicima u Splitu obaviješten je i Hrvatski zavod za socijalni rad.
Novo vršnjačko nasilje u Splitu. Čak 29 maloljetnika u dobi od 13 i 14 godina uhićeno je sinoć na školskom igralištu, izvijestila je splitska policija. U sukobu je sudjelovalo 8 dječaka iz dviju škola uz bodrenje čak 50 njihovih vršnjaka, koji su pokušali pobjeći po dolasku policije.
"Utvrđuje da li ima, s obzirom na njihovu dob, elemenata za prekršajne prijave iz domene javnog reda i mira. Vrše provjere vezano za odgovornost samih roditelja", objasnio je Tino Milat, PU splitsko-dalmatinska.
"U idućoj godini s centrom za nestale i zlostavljane osobe imati ćemo program financiranja stručnih osoba koji će ići po školama raditi edukacije, prevenciju", najavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.