Policija na području Sinja zaplijenila više od tri kilograma droge

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga PU splitsko-dalmatinske na području Sinja pronašli su i oduzeli nešto više od tri kilograma droge.

U vrećama i torbama pronađenima u sklopu ovog kriminalističkog istraživanja našli su 715 grama droge heroin, 1056 grama droge crni heroin i 1637,8 grama kokaina. Također, oduzeta je vaga za precizno mjerenje droge i uređaji za vakumiranje koji su korišteni prilikom prepakiranja i pripreme droge za preprodaju. Pronađeno je i oduzeto preko 17 tisuća eura za koji novac postoji sumnja da je stečen preprodajom droge.

Policija PU splitsko-dalmatinske zaplijenila je drogu na području Sinja Foto: MUP

Uhićena su trojica muškaraca - 34-godišnjak, 32-godišnjak i 23-godišnjak za koje se osnovano sumnja da su nabavljali, pakirali i preprodavali drogu trećim osobama.



Uz kaznenu prijavu sva trojica muškaraca se privode pritvorskom nadzorniku. Obzirom da je jedan muškarac trenutačno nedostupan, policijski službenici kriminalističko istraživanje nastavljaju i dalje.