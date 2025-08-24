Drama u kampu na obali, verbalni sukob prerastao u nasilje: Ima ozlijeđenih

U jednom kampu na Pagu u nedjelju ujutro je došlo do napada na osoblje kampa.

Policija je zaprimila dojavu rano ujutro, a do sada su utvrdili da je su napadnuti strani državljani, inače zaposlenici kampa, od kojih su trojica lakše ozlijeđena.

U incidentu je sudjelovalo više osoba među kojima i jedan hrvatski državljanin, a napadu je prethodio verbalni sukob u ugostiteljskom objektu u Povljani.

Više osoba privedeno je u policijske prostorije, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i odgovornosti sudionika.