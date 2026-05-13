Ulozi su ogromni: Trump otputovao u Kinu. Uskoro stiže i Putin

Američki predsjednik Donald Trump posjetit će Kinu od srijede do petka na poziv predsjednika Xi Jinpinga, što je prvi posjet američkog predsjednika toj zemlji od 2017. godine.

Iako je Trump prethodno najavio posjet, Kina ga je potvrdila tek neposredno prije njegova početka, kako je i uobičajeno u takvim slučajevima.

Trump je izvorno planirao putovati u Kinu krajem ožujka, ali Washington je zamolio Peking da odgodi posjet za nekoliko tjedana, navodeći kao razlog sukob s Teheranom.

Posljednji put Trump i Xi sastali su se u Južnoj Koreji u listopadu na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC). Dva najveća gospodarstva u velikom su trgovinskom sukobu.

Sjedinjene Američke Države i Kina mogle bi na samitu ovog tjedna dogovoriti povećanje kineske kupnje američkih žitarica i mesa, no analitičari i trgovci ne očekuju značajniji rast uvoza soje iznad količine dogovorene prošlog listopada.

Ishod sastanka neizvjestan

Poljoprivreda je jedno od manje spornih područja odnosa Washingtona i Pekinga, no konačan ishod sastanka Trumpa i Jinpinga i dalje je neizvjestan.

Bijela kuća pokušava ishoditi da Kina preuzme veće obveze kupnje američke soje i drugih poljoprivrednih proizvoda, rekao je izvor upoznat s pregovorima. Trgovci i analitičari ipak smatraju da Peking nije spreman znatnije povećati kupnju američke soje zbog slabe domaće potražnje i jeftinije konkurencije iz Brazila. Umjesto toga tržišta očekuju moguće nove ugovore za kukuruz, sirak, pšenicu, govedinu i perad.

"Još postoji prostor za dogovore o kupnji drugih važnih američkih izvoznih proizvoda, posebno kukuruza i sirka", rekao je Even Rogers Pay iz konzultantske kuće Trivium China.

Kina je 2024. kupila američkog kukuruza, sirka i pšenice u vrijednosti od oko 4,5 milijardi dolara, dok je vrijednost kineskog uvoza soje iznosila oko 12 milijardi dolara.

Kinesko ministarstvo trgovine i ministarstvo poljoprivrede nisu odmah odgovorili na upite za komentar.

Od Trumpova prvog mandata Kina je znatno smanjila ovisnost o američkoj soji. U 2024. iz SAD-a je dolazilo oko 20 posto kineskog uvoza soje, u odnosu na 41 posto u 2016., dok je prošle godine brojka iznosila samo 15 posto.

Tržišta sada čekaju pojašnjenje prošlogodišnjeg sporazuma prema kojem bi Kina do 2028. trebala godišnje kupovati 25 milijuna tona američke soje. Potvrda veće kineske potražnje mogla bi dodatno podići cijene soje na burzi u Chicagu, koje su već blizu najviših razina u posljednja dva mjeseca.

U Trumpovu izaslanstvu šefovi velikih kompanija

Inače, Trump je na samit u Kinu pozvao i čelnike nekih od najvećih američkih kompanija, među njima Tesle, Applea, BlackRocka i Boeinga, potvrdio je dužnosnik Bijele kuće. U američkom izaslanstvu trebali bi biti i predstavnici Blackstonea, Cargilla, Citigroupa, Goldman Sachsa, Mastercarda, Mete, Qualcomma i Vise.

Trump je ranije rekao da se nada postići i niz poslovnih sporazuma i dogovora o kupnji tijekom susreta s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Na dnevnom redu samita trebale bi biti trgovina, umjetna inteligencija, izvozne kontrole, Tajvan i rat u Iranu, nakon višemjesečnog zaoštravanja odnosa između Washingtona i Pekinga.

Razilaženja oko Irana

Visoki američki i kineski dužnosnici ⁠slažu se da nijedna zemlja ne bi trebala naplaćivati naknade za prolaz Hormuškim tjesnacem, što je znak da dvije zemlje pokušavaju pronaći zajednički jezik u pokušajima da ⁠Iran odustane od kontrole nad vitalnim vodenim putem.

"Imamo puno toga za razgovor. Iskreno, ne bih rekao da je Iran jedna od njih jer Iran imamo u velikoj mjeri pod kontrolom", rekao je Trump novinarima i dodao: "Ne mislim da nam treba ikakva pomoć s Iranom. Pobijedit ćemo na ovaj ili onaj način, mirno ili drugačije."

"Već smo gledali ovaj film i znamo da ne završava revolucionarnim sporazumom koji resetira odnose SAD-a i Kine. To znači da je za uspjeh njihovih pregovora prag postavljen vrlo nisko: sve dok se Trump i Xi mogu slagati, to će biti dovoljno da se ovaj sastanak računa kao pobjeda za obje strane", ocjenjuje Phillip Wool iz Rayliant Investment Researcha.

U Kinu uskoro stiže Putin

Moskva i Peking objavit će istovremeno datum predstojećeg posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Narodnoj Republici Kini, a pripreme za njihov susret nalaze se u završnoj fazi, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Istaknuo je da i Moskva i Peking pridaju "najveći značaj" predstojećem posjetu ruskog predsjednika Kini te dodao da se očekuju sadržajni razgovori dvije strane. Putin je ranije najavio da će razgovarati o suradnji u područjima trgovine, ekonomije, energetike i istraživanja svemira.

Ruski predsjednik posljednji je put boravio u Kini lani, početkom rujna, kada je prisustvovao samitu Šangajske organizacije za suradnju, kao i komemorativnim događajima povodom 80. godišnjice pobjede nad japanskim militarizmom i završetka Drugog svjetskog rata.