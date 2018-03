Sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a počinju u 17 sati, a očekuje se burna rasprava o Istanbulskoj konvenciji za koju je premijer Andrej Plenković najavio da će uskoro na ratifikaciju u Sabor. No dio HDZ-ovaca protivi se Konvenciji.

Istanbulska konvencija podijelila je HDZ, možda više nego ijedno pitanje do sada. Premijer Andrej Plenković najavio je skorašnju ratifikaciju ovog dokumenta, no neki istaknuti članovi stranke otvoreno su se tome usprotivili. Predsjednika HDZ-a kritizirala je europarlamentarka Ivana Maletić, protiv Istanbulske je i Milijan Brkić, Plenkovićev zamjenik, a otvoreno mu se suprotstavio i predsjednik Kluba utemeljitelja HDZ-a Zagrebačke županije.



Svima njima Plenković je nakon današnjeg sastanka s užim vodstvom stranke poručio da pročitaju tekst Konvencije čija je bit, kazao je, zaštita žena od nasilja.



"Velika većina onih koji su na sastanku temeljito analizirali Konvenciju ne vidi nikakve teze o rodnoj ideologiji. A drugi koji žive u svijetu percepcija trebaju još jedno vrijeme da do kraja razumiju ono što je bit Konvencije", rekao je Plenković koji se, kako je izjavio, raskola u stranci zbog ovog pitanja ne boji.



Prema neslužbenim informacijama, moguće je da će Plenković ipak zatražiti da se članovi Predsjedništva glasovanjem izjasne o spornom dokumentu.



Sporan je i nekim HDZ-ovim partnerima, pa je tako Hrast pozvao Davora Ivu Stiera, Plenkovićeva unutarstranačkog oponenta i političkog tajnika HDZ-a, da se vrati s puta iz Argentine kako bi branio demokršćanske vrijednosti na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.



"Najava da će HDZ podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije duboko je u suprotnosti s demokršćanskim zasadama te stranke te smatram da je iznimno važno da uložite maksimalan trud da se to ne dogodi“, poručio je Hrvoje Zekanović Stieru koji je na južnoameričkoj turneji s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović.