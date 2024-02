Premijera podcasta Krešendo: Odgovori na neodgovorena pitanja i dva zanimljiva gosta

"Što se zaista krije iza političkih odluka i kako se one uopće donose? Kako postati saborski zastupnik, kako zastupnik u Europskom parlamentu, a kako predsjednik Republike? Kako se kroji državni proračun, a kako vodi politička kampanja? To su samo neka od zanimljivih pitanja na koja ćemo odgovore dobiti u podcastu, i to izravno od najmoćnijih i najpoznatijih hrvatskih političara, a saznat ćemo i njihove osobne priče koje dosad još nismo imali prilike čuti", najavio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Krešendo će se prenositi uživo na portalu DNEVNIK.hr i društvenim mrežama Nove TV, a bit će dostupan i na platformama YouTube i Spotify. Najzanimljivije dijelove prikazat će i središnja informativna emisija Dnevnik Nove TV.