Počeli najveći cestovni radovi u državi, izvođači već dobro poznati: "Ovo je projekt budućnosti"

Krenula je izgradnja dugoočekivane brze ceste koja će Požegu spojiti s autocestom Zagreb - Lipovac. U trenutno najvećem cestovnom projektu u državi izgradit će je kineska tvrtka koja se već dokazala uspješnom izgradnjom Pelješkog mosta.

"Ukupne vrijednosti nešto više od 160 milijuna eura bez PDV-a i to predstavlja najveći pojedinačni projekt nakon Pelješkog mosta tako da je ovo veliki dan za Hrvatske ceste, Požeško-slavonsku županiju koja će biti bolje i sigurnije povezanija s autocestom. Ona je tehnički vrlo složena, budući da ima i tunel duljine 1,6km i dosta vijadukta i mostova", Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastukture.

"Ja mislim da će puno značit za nas, povezanost autocestom bit ce bliža, povezanost sa Zagrebom, mislim da je to jako dobra investicija", rekao je Mladen.

