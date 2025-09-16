Plenković za CNN: "Hrvatska danas može zajamčiti..."

U Europskoj uniji kruži ideja o pooštravanju viza ruskim državljanima, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković u intervjuu CNN-u u ponedjeljak, dodajući da će uskoro biti objavljeni i konkretni prijedlozi u tom smislu.

"Radi se o ideji koja cirkulira unutar Europske komisije. Uskoro ćemo vidjeti konkretne prijedloge", rekao je Plenković na pitanje voditelja CNN-a Richarda Questa o zabrani dolaska ruskim turistima kao dijelu novog paketa europskih sankcija.

Politico je prije nekoliko dana objavio da se EU priprema pooštriti svoj stav o izdavanju viza ruskim državljanima nakon višegodišnjeg pritiska zemalja članica duž istočne granice EU.

Dužnosnik Europske komisije rekao je za Politico da će nove smjernice za zemlje EU-a, koje bi trebale biti objavljene krajem godine, preporučiti stroža ograničenja za izdavanje viza Rusima i građanima drugih neprijateljskih zemalja.

Plenković je naglasio da Hrvatska danas stoji na oko 25.000 do 27.000 ruskih turista. "Dakle, od ukupno više od 21 milijuna turista koji će posjetiti našu zemlju ove godine, to neće biti značajan broj za hrvatski turistički sektor."

Na opasku voditelja da američki predsjednik Donald Trump traži od europskih zemalja da prestanu kupovati rusku naftu, i pitanje upućeno hrvatskom premijeru hoće li zatražiti od europskih kolega da uspore i prestanu kupovati ruska fosilna goriva, Plenković je kazao da Hrvatska danas dvjema zemljama koje još kupuju rusku naftu može jamčiti sigurnu opskrbu.

Slovačka i Mađarska i dalje pokrivaju većinu svojih potreba za naftom iz Rusije i žele zadržati te isporuke unatoč naporima Europske unije da se udalji od korištenja ruskih prirodnih bogatstava.

"Prije nekoliko godina bilo je nekih izuzeća" kada se radilo o režimu sankcija za neke od zemalja EU-a, kazao je hrvatski premijer.

No "Hrvatska danas može zajamčiti i Mađarskoj i Slovačkoj da ih može opskrbiti s više od 12 milijuna tona nafte" za sve potrebe njhovih rafinerija.

Plenković vjeruje da ne postoji rizik u smislu opskrbe naftom za Budimpeštu i Bratislavu "kojima želimo pomoći kada se radi o energetskoj sigurnosti."

Trumpov pritisak

Voditelj se referirao i na poruku američkog predsjednika koji je rekao da SAD neće uvesti “velike” sankcije Rusiji dok svi članovi saveza ne pristanu učiniti isto i prestanu kupovati rusku naftu te upitao Plenkovića hoće li se založiti za to kod europskih kolega.

"Dobar je trenutak za pritisak koji Trumpova administracija vrši na sve ruske klijente", kazao je šef hrvatske vlade, ocijenivši da ima smisla Trumpova poruka EU da prestane kupovati rusku naftu pa će on uvesti sankcije.

Ako se dobro riješi pitanje onih zemalja koje trenutno trebaju rusku naftu, za što su važne različite opskrbne rute, gdje je Plenković naglasio značaj Jadranskog naftovoda, "možemo doći do zajedničkog rješenja na razini EU."

No istaknuo je i da se "ne radi samo o tome otkud dolazi nafta nego i o pitanju njezine cijene."

Plenković je kazao i da je Hrvatska "dobro geografski locirana i stoga želimo biti energetski hub za susjede i kada se radi o nafti, ali i LNG-u za koji imamo terminal. To je bila dalekovidna investicija", kazao je.

"Našli smo nišu za naše susjede i jačanje europske energetske sigurnosti, ali i za ukupnu europsku sigurnost", naglasio je Plenković.