Prijeti poskupljenje i u ovom sektoru: "Manje ljudi će ih koristiti, nastat će problemi"

Kaučuk, dobavni lanci, geopolitčka situacija - sve bi to moglo kumovati poskupljenju zimskih guma. Uz to, ekologija, odnosno zakoni Europske unije bi također mogla biti glavni igrač poskupljenja.

Prošle godine zimske gume poskupjele su za 6 posto.

"Brinem naravno, mijenjam gume svake godine, što se mora, mora se. Puno bitnijih ostalih stvari koje ne bi trebale poskupljivati, poskupljuju, pa eto, ako se narod pomiri bit će skuplje, ako ne možda se i spusti cijena", komentirao je Ivan iz Zagreba.

"Nijedno poskupljenje nije dobro. U svakom slučaju trebalo bi koristiti zimske gume, one se kod nas i ne koriste u mjeri u kojoj bi trebalo i zbog vremenskih prilika i sve ostalo. No, ako će cijene poskupiti sve manje ljudi će koristiti zimske gume i tu se onda možemo suočiti s problemima u onih nekoliko dana kada imamo snježne oborine, da ćemo imati probleme na cestama", rekao je Miljenko Gočin iz Sindikata hrvatskog vozača.

