Premijer o vladajućoj većini, Hormuzu i gorivu: "Vlada u ponedjeljak donosi odluku"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak je iz Čakovca poručio kako, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, očekuje daljnji pad cijena goriva, a osvrćući se na izvide u Hrvatskoj lutriji, poručio je kako država neće odustati od potpore sportu.

Komentirajući vijest da je Hormuški tjesnac ponovno otvoren, premijer je istaknuo kako su tržišta već reagirala. "Vidjeli ste odmah reakcije na burzama, gdje je krenuo trend smanjenja cijena nafte, što je jako dobro, poruka je dobra, vidjet ćemo koliko će to trajati", rekao je i dodao kako je sve to vezano u kontekstu onoga što se zbiva s primirjem koje je trenutačno na snazi pa se nadamo da će to tako ostati i u budućnosti.

Napomenuo je da će Vlada u ponedjeljak na sjednici donijeti nove odluke o cijenama goriva te najavio pojeftinjenja.

"Prema procjenama, doći će do smanjenja cijena i eurosupera, dizela, plavog dizela i ukapljenoga naftnog plina i za spremnike, za boce, što je u ovom trenutku dobro", rekao je Plenković.

Logičnim smatra da će burza, ako Hormuški tjesnac ostane otvoren i primirje potraje, na to adekvatno reagirati. "Očekujem, daljnje smanjenje cijena nafte i naftnih derivata što bi bilo sjajno i za gospodarstvo i za nastavak gospodarskoga rasta svih aktivnosti, sigurnost opskrbe i smanjenje inflatornog pritiska."

Izvidi u Hrvatskoj lutriji i financiranje sporta

Govoreći o izvidima USKOK-a u Hrvatskoj lutriji u sponzoriranju sportu, premijer je istaknuo važnost ulaganja u sport te davanje potpore sportašima koju Vlada pruža. "Mislim da smo s povećanim ulaganjima stvorili pretpostavke i za bolje rezultate, da se to vidi i da se u konačnici taj tretman sporta digne na onu razinu koju on u hrvatskom društvu zaslužuje. Što se tiče nepravilnosti, zadaća je nadležnih tijela da ispituju, ako je bilo nekih nepravilnosti, oni koji su za to odgovorni neka odgovaraju, ali sam protiv bilo kakvoga generaliziranja."

Na pitanje hoće li sport ostati bez sponzora zbog trenutačnoga stanja, odgovorio je: "Neće, neće ni država odustati od financiranja sporta pa neće ni sponzori. Trebamo razdvojiti ono što je bilo odgovornost nekih pojedinaca. Nije to nikakva politika koja bi bila opća politika, nego naprotiv".

Prosvjed sindikata i rast plaća

Uoči sindikalnoga prosvjeda najavljenog za subotu, 18. travnja u podne, pod nazivom 'Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine' kao i za pravedniju raspodjelu dobiti i niže cijene hrane, premijer je poručio kako su takva okupljanja sastavni dio demokracije.

"To je u demokraciji skroz normalno, saslušat ćemo poruku i voditi računa o tome da nastavimo raditi na dobrobit rasta gospodarstva, veće zaposlenosti, niže nezaposlenosti, većim plaćama. Ako postoji jedna Vlada koja je učinila ogromne iskorake za rast plaća i mirovina, to smo mi", kazao je premijer.

Podsjetio je i da je u HDZ-ovom programu za parlamentarne izbore 'Za sve izazove' navedeno kako je cilj da prosječna plaća bude do kraja mandata 1600 eura.

"Mi smo sada prošli, čini mi se. 1511 eura je prosječna plaća u Hrvatskoj. Rekli smo da bi sveukupna prosječna mirovina trebala biti između 750 i 800 eura. Ona je s novim dodatkom, dakle godišnji dodatak na mirovine, došla na 741 euro. Dakle, mi smo nadomak onoga što ostvarujemo", naglasio je premijer.

Dodao je kako je proračunski deficit uvijek na razini 2-3 posto posto te da se smanjuje udio javnoga duga u BDP-u. "On je nešto iznad 56 posto. BDP nam je u apsolutnom pogledu, od kad sam ja postao premijer, praktički narastao s 47 milijardi eura na skoro 93 milijarde. To je rast od sto posto."

O mogućoj prijavi protiv Ivane Kekin

Komentirao je i navode nekih medija koji pišu da će biti podignuta kaznena prijava protiv Ivane Kekin, saborske zastupnice Možemo! zbog kupnje kuće u Istri.

"Nemam saznanja je li to u nekakvoj fazi niti ikada skačem na prvu loptu. Ekipa iz Moramo, ako se sjećate, kada su imali onaj slučaj s nenogometašem. Prva reakcija je bila da su koristili umjetnu inteligenciju i izmislili moj glas da nešto bez veze govorim. Mi nismo kao oni što se toga tiče", poručio je Plenković.

Podsjetio je i da je zagrebačka gradska vlast odobrila koncert na Hipodromu. "Hipodrom je bitan zbog sportskih objekata i korupcije koja je praktično sudski dokazana. A vidim da se nisu potrudili ni da zaštite imovinsko pravne interese grada Zagreba, da ne govorim o drugim situacijama.... Ali to je njihov problem i ta neka politika licemjerja je nešto što ljudi kuže. To čak kuže ljudi u Zagrebu, a da ne govorim izvan Zagreba", rekao je.

Na pitanje o mogućem proširenju vladajuće većine, uključujući suradnju s Nezavisnom platformom Sjever, premijer je naglasio da o formalnim koracima nije bilo razgovora. "Parlamentarna većina je stabilna. Ja ću ponoviti još jednom svi koji se žele pridružiti našim naporima za kvalitetni život diljem Hrvatske, za reforme, za sve ono što zajednički ostvarujemo... Mislim da tko god to bio na političkoj sceni, ako se želi priključiti, to moraju biti autonomne odluke koje ćemo mi sigurno uzeti u obzir i pozdraviti", istaknuo je Plenković.