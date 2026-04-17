Državne tvrtke financirale savez pod istragom, oporba oštra: "Ovo izgleda kao nova Fimi media"

Je li se tko kockao sa sponzorstvima u Hrvatskoj Lutriji, izviđa DORH. Informacije očekuje i premijer.

"Zadaća je nadležnih tijela da ispitaju nepravilnosti, oni koji su za to odgovorni neka odgovaraju, ali sam protiv bilo kakvog generaliziranja", rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Članovi Skupštine Hrvatske Lutrije i Vlade kažu da nemaju puno saznanja, ali žele istragu.

Izvidi u Hrvatskoj lutriji Foto: DNEVNIK.hr

"Sponzorstva postoje i ja se nadam da će se sada to sigurno analizirati. Moguće je da se predlože i drugi oblici kako i na koji način se to radi", izjavio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

"Treba utvrditi, kao i uvijek, tijela koja to istražuju. Oni trebaju utvrditi je li bilo nekih nepravilnosti i onda će se dalje postupati", kazala je ministrica kulture Nina Obuljen Korzinek.

