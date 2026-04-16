Istražitelji provode izvide. Iz Hrvatske lutrije otkrili kako dodjeljuju novac za sponzorstva i zašto su povećali iznos

Je li tko u Lutriji igrao igru visokog rizika? Neslužbeno, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide o dodjeli sponzorstava sportskim savezima. Zanima ih je li bilo malverzacija.

Jedan od članova Skupštine jedne od najbogatijih državnih tvrtki kaže da ona nema uvid u detalje.

"Skupština Lutrije nije mjesto gdje se odlučuje o podjeli financijske dobiti sredstava niti kakvim posebnim drugim konkretnim financijskim rješenjima. Skupština Lutrije gleda bilancu nekakve i perspektive drugih poslovnih projekata", poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

Hrvatska lutrija kaže da nitko od istražitelja nije bio kod njih, ali ako dođu, surađivat će s njima. Poručili su kako na predsjednicu Uprave nitko nije utjecao na odluku o povećanju budžeta za sponzorstva. Dodaju da se drže zakona i objasnili su kriterije po kojima daju novac.

"Svaki zahtjev za sponzorstvo mora sadržavati precizno specificiran paket aktivnosti (protučinidbi) koji uključuje mjerljivu vidljivost brenda kroz fizičku vidljivost na događanjima, medijsku prisutnost, digitalne kanale i slično", poručili su.

U ovoj godini povećali su iznos sponzorstava, Uprava kaže da su to učinili zbog zakona koji ograničava oglašavanje igara na sreću, pa su marketinške aktivnosti usmjerili na sponzorstva.

2024. na Hrvatski olimpijski odbor potrošili su 187 500 eura, na judo savez 125 tisuća i skijaški savez 93 750 eura. Lani su, između ostalih, judo klubu Vinkovci dali 3000 eura, rukometnom savezu 125 tisuća, a odbojkaškom savezu 93 750.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Gorana Latkovića: